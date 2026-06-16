월드컵서 ‘차단’ 당한 리바이스의 반전 간판…“머리 좋네” 온라인서 화제

세줄 요약 FIFA 규정으로 리바이스 스타디움 표지판 가림

리바이스, 흰 천 닮은 프로필로 역발상 대응

누리꾼들, 센스 있는 마케팅이라며 호응

이미지 확대 지난 13일(현지시간) 북중미 월드컵 B조 1차전 카타르 대 스위스 경기 당시 경기장 외부의 ‘리바이스 스타디움’ 표지판이 흰 천으로 가려진 모습(왼쪽)과 이를 활용해 리바이스가 공식 인스타그램 계정에 게재한 로고 이미지. 인스타그램 캡처

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 열린 미국 캘리포니아주 산타클라라의 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 포착된 청바지 브랜드 리바이스의 기발한 마케팅이 온라인상에서 화제를 모으고 있다.16일 온라인 커뮤니티 등에 따르면 지난 13일(현지시간) 이 경기장에서 열린 북중미 월드컵 B조 1차전 카타르와 스위스의 경기 당시 경기장 외부의 ‘리바이스 스타디움’ 표지판이 흰 천으로 가려진 장면이 포착돼 누리꾼들의 이목이 쏠렸다.해당 경기장은 평소 미프로축구(NFL) 샌프란시스코 포티나이너스의 홈구장이다. 후원사인 리바이스 이름을 따 ‘리바이스 스타디움’으로 불린다.그러나 이번 월드컵 기간에는 경기장 내에서 리바이스라는 브랜드명을 찾아볼 수 없게 됐다. 이는 FIFA가 공식 후원사가 아닌 기업의 브랜드 노출을 엄격히 제한하는 스폰서십 규정을 적용했기 때문이다. 이 규정에 따라 경기장 외부의 리바이스 로고와 표지판까지 모두 흰 천으로 덮였다.하지만 리바이스는 이러한 상황을 오히려 역발상 마케팅의 기회로 활용했다. 리바이스는 공식 인스타그램 계정 프로필 이미지를 경기장에서 로고를 가린 흰 천과 흡사한 디자인으로 변경했다.이러한 사실이 알려지자 온라인 커뮤니티를 중심으로 누리꾼들의 다양한 반응이 이어졌다. 누리꾼들은 “광고를 막으려 했는데 오히려 홍보 효과를 톡톡히 봤다”, “가려진 로고 모양으로 한정판 에디션을 출시해도 좋을 것 같다”, “센스 봐라”, “머리 진짜 좋다” 등의 긍정적 반응을 보였다.김성은 기자