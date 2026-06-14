B조 1차전 ‘1무·1무·1무·1무’에 모두 ‘1-1’…2차전 원점에서 승부 [월드컵]

세줄 요약 B조 4경기 모두 1-1 무승부로 출발

캐나다·카타르, 막판 동점골로 추격

네 팀 승점 1점씩, 2차전 원점

이미지 확대 13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이에어리어 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 1차전 B조 카타르와 스위스 경기에서 스위스 마누엘 아칸지가 수비하고 있는 가운데 카타르의 모하메드 마나이가 공을 잡으려 하고 있다. 2026.6.14. AP 뉴시스

이미지 확대 12일(현지시간) 캐나다 온타리오주 토론토 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 1차전 B조 캐나다와 보스니아 헤르체고비나 경기에서 보스니아 케림 알라베고비치(19번)가 캐나다의 알리스테어 존스턴(2번)과 조나단 오소리오(21번)의 수비 압박을 뚫고 있다. 2026.6.12. AFP 연합뉴스

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 1차전에서 B조가 4팀 모두 1-1 무승부를 기록하는 혼전의 도가니로 출발했다.B조에 속한 나라는 개최국 중 한 곳인 캐나다(세계랭킹 35위), 스위스(19위), 지난 개최국 카타르(56위), 보스니아 헤르체고비나(61위)다.앞서 12일(현지시간) 캐나다와 보스니아는 캐나다 온타리오주 토론토 스타디움에서 열린 캐나다 개막전 경기에서 1-1로 비겼다.경기장을 가득 메운 캐나다 홈 관중의 일방적인 응원 속에서 보스니아가 전반 21분 선제골을 얻었으나, 후반 33분 캐나다는 만회골을 따내 승부를 원점으로 돌렸다.13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 카타르와 스위스 경기 역시 1-1 무승부가 났다.카타르는 지난 대회 개최국 자격으로 출전했으나 3전 전패를 당한 바 있다.이날 스위스를 상대로도 전반 17분에 1골을 내준 카타르는 후반 45분이 끝날 때까지도 열세에 몰린 채 끌려다녔다.그러나 추가시간 4분 문전에서 극적인 헤딩골이 터지면서 사상 첫 승점을 따냈다.이로써 B조는 4개국이 모두 승점 1점씩, 그것도 1-1 무승부로 다득점 순위에서도 같은 선상에서 2차전을 앞두게 됐다.신진호 기자