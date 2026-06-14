B조 1차전 ‘1무·1무·1무·1무’에 모두 ‘1-1’…2차전 원점에서 승부 [월드컵]

세줄 요약
- B조 4경기 모두 1-1 무승부로 출발
- 캐나다·카타르, 막판 동점골로 추격
- 네 팀 승점 1점씩, 2차전 원점
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 1차전에서 B조가 4팀 모두 1-1 무승부를 기록하는 혼전의 도가니로 출발했다.
B조에 속한 나라는 개최국 중 한 곳인 캐나다(세계랭킹 35위), 스위스(19위), 지난 개최국 카타르(56위), 보스니아 헤르체고비나(61위)다.
앞서 12일(현지시간) 캐나다와 보스니아는 캐나다 온타리오주 토론토 스타디움에서 열린 캐나다 개막전 경기에서 1-1로 비겼다.
경기장을 가득 메운 캐나다 홈 관중의 일방적인 응원 속에서 보스니아가 전반 21분 선제골을 얻었으나, 후반 33분 캐나다는 만회골을 따내 승부를 원점으로 돌렸다.
13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 카타르와 스위스 경기 역시 1-1 무승부가 났다.
카타르는 지난 대회 개최국 자격으로 출전했으나 3전 전패를 당한 바 있다.
이날 스위스를 상대로도 전반 17분에 1골을 내준 카타르는 후반 45분이 끝날 때까지도 열세에 몰린 채 끌려다녔다.
그러나 추가시간 4분 문전에서 극적인 헤딩골이 터지면서 사상 첫 승점을 따냈다.
이로써 B조는 4개국이 모두 승점 1점씩, 그것도 1-1 무승부로 다득점 순위에서도 같은 선상에서 2차전을 앞두게 됐다.
신진호 기자
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