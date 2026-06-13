자신감 충전한 홍명보호, 화기애애 분위기 속 회복훈련과 꿀맛 휴식

세줄 요약 체코전 역전승 뒤 회복 훈련 진행

선발·교체 선수 분리해 컨디션 조절

부상자 재활, 하루 휴식 뒤 멕시코전 준비

이미지 확대 축구 국가대표팀 선수들이 12일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 훈련하고 있다. 대표팀은 전날 체코와의 월드컵 조별리그 1차전에서 오현규와 황인범의 골로 2-1 승리를 거뒀다. 사포판 뉴시스

이미지 확대 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 12일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 훈련을 지켜보고 있다. 대표팀은 전날 체코와의 월드컵 조별리그 1차전에서 오현규와 황인범의 골로 2-1 승리를 거뒀다. 사포판 뉴시스

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체코를 꺾으며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 기분 좋게 출발한 홍명보호가 격전 이튿날 가벼운 회복 훈련으로 컨디션을 끌어올렸다.홍명보 감독이 지휘하는 대한민국 축구대표팀은 13일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데 훈련장에 모여 회복 훈련을 진행했다.전날 한국은 과달라하라 스타디움에서 치른 체코와의 이번 대회 조별리그 A조 1차전에서 후반 22분 황인범(페예노르트)과 후반 35분 오현규(베식타시)의 연속 골로 2-1 짜릿한 역전승을 거뒀다.이날 대표팀은 선수들을 두 분류로 나눠 각각 다른 훈련을 했다. 주장 손흥민(로스앤젤레스 FC)과 이강인(파리 생제르맹), 황인범, 김민재(뮌헨) 등 전날 경기에 선발로 출발했거나 일정 시간 이상을 뛴 선수들은 가벼운 운동으로 지친 근육의 회복을 촉진하는 데 집중했다. 이들은 축구화가 아닌 조깅화를 신고 훈련장을 크게 한 바퀴 가볍게 달린 뒤 사이클로 몸을 풀고 실내 훈련장으로 들어갔다.황희찬(울버햄프턴), 엄지성(스완지시티), 이동경(울산), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 등 교체로 뛰었거나 벤치를 지킨 선수들은 기존 프로그램을 따랐다. 러닝과 스트레칭, 론도(공 돌리기) 훈련 등을 이어갔다.러닝, 스트레칭, 론도(볼 빼앗기) 이후 골대 4개를 두고 3~4명씩 3팀으로 나뉘어 패스와 마무리 훈련이 이어졌다. 부상으로 경기에 나설 수 없는 배준호(스토크시티)와 김태현(가시마)은 실내에서 재활에 집중했다.대표팀 관계자는 “두 선수 모두 빠른 회복세를 보이고 있으며, 멕시코전 출전을 목표로 하고 있다”고 설명했다.회복 훈련을 마친 대표팀은 14일 하루는 별도의 훈련 없이 휴식을 취한다. 일부 선수들은 멕시코에 동행한 가족들과 식사를 함께 하며 몸과 마음의 피로를 덜 예정이다.사포판 박성국 기자