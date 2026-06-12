‘마법 그 자체’ 공격 이끄는 이강인의 명품 패스 “늘 보탬 되고 싶다”

체코전서 황인범 득점 도우며 맹활약

두 대회 연속 기록 “첫 경기 이겨 기뻐”

팀 중심 역할 “멕시코전 잘 준비할 것”

이미지 확대 이강인이 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 A조 조별리그 1차전 대한민국과 체코의 경기에서 드리블을 하고 있다. 2026.6.12 사포판 뉴스1

이미지 확대 축구 대표팀 이강인(왼쪽)과 손흥민이 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 프리킥을 준비하고 있다. 2026.6.12 사포판 연합뉴스

세줄 요약 이강인, 체코전 1도움으로 역전승 견인

황인범 동점골 연결한 정교한 침투 패스

경기 뒤 팀 보탬이 되는 선수 의지 강조

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슛돌이 시절부터 남달랐던 이강인의 축구 실력이 한층 더 진화한 모습으로 대한민국 축구 대표팀에 귀중한 첫 승리를 안겼다.이강인은 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 2026 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 오른쪽 날개로 선발 출전해 풀타임을 소화하며 1도움을 기록했다. 0-1로 뒤지던 후반 22분 페널티 지역 왼쪽으로 파고드는 황인범을 향해 기막힌 패스를 찔러줬고 황인범이 침착하게 상대 골키퍼와 수비수를 따돌리고 상대 골망을 흔들었다.황인범의 득점으로 이강인은 2022 카타르월드컵에 이어 2개 대회 연속 도움의 기쁨을 누렸다. 이후 후반 교체 투입된 오현규의 역전 득점까지 나오며 한국은 2-1로 역전승을 거두고 월드컵을 기분 좋게 시작하게 됐다.4년 전 대표팀의 막내로 출전해 존재감을 드러냈던 이강인은 이번 대회에서 더 성장한 모습으로 홍명보호의 핵심 미드필더로 자리 잡았다. 경기 도중 프리킥 기회가 왔을 때 이강인이 손흥민과 함께 공격을 준비한 장면은 대표팀에서 현재 그의 중요성을 보여준다.이강인은 경기 후 공동취재구역에서 “첫 경기가 너무 중요했는데 이길 수 있어서 매우 기쁘다”는 소감을 전했다.이강인은 “많은 선수가 대표팀에 오갔고 부상 때문에 합류하지 못한 선수도 있었다”면서 “그런 선수들과 응원해 주신 팬들에게 승리로 보답할 수 있어서 기쁘고 감사하다”라고 강조했다. 이어 “4년 전에도 그렇고 지금도 항상 팀에 보탬이 되려고 노력한다”라며 “앞으로도 그럴 것이다. 팀 내 입지와 상관없이 항상 제일 중요한 것은 팀”이라고 말했다. 그러면서 “항상 팀에 보탬이 되는 선수가 되고 싶다”는 바람을 전했다.이날 경기에서 아찔한 장면도 있었다. 경기 도중 상대에게 강하게 발을 밟히며 그라운드에 쓰러졌던 것. 이강인은 “아프긴 하지만 잘 회복해서 다음 경기에선 최대한 좋은 상태로 뛰겠다”고 말했다.황인범의 동점 골 상황에 대해서는 “제가 패스를 할 수 있었던 것은 (황인범의) 좋은 움직임이 있었기 때문”이라며 “득점을 완성해준 선수는 물론 벤치에서 응원해주고 훈련할 때 도와준 다른 선수들에게도 감사한다”고 전했다.체코 매체들도 이강인의 활약상을 조명했다. 체코 매체 e풋볼은 “이강인은 우리의 문제점을 끌어내는 많은 플레이를 성공했다”며 이강인이 한국 승리의 중심에 있었다고 평가했다.역대 국가대표팀에는 팀 전술의 중심이 되는 선수가 있었다. 과거 박지성, 손흥민이 그랬고 이제 이강인에게 그 역할의 크기가 점점 커지고 있다. 상대방 허를 찌르는 이강인의 명품 패스를 활용한 공격이 한국 대표팀의 팀 컬러가 될 수 있다는 전망이 나오는 이유다.이강인의 활약은 19일 열리는 멕시코와의 조별리그 2차전에서도 이어질 예정이다. 이강인은 멕시코전에 대해 “멕시코 홈경기라 너무 어려운 경기가 될 것 같다”면서 “우리가 해야 할 것만 잘 준비하면 좋은 결과로 이어질 것”이라고 말했다.류재민 기자