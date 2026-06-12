[속보] 황인범·오현규가 뒤집었다…홍명보호, 체코전 2대1 역전승

세줄 요약 전반 실점 뒤 황인범 동점골로 추격 시작

오현규 교체 투입 직후 역전골로 승부 뒤집음

추가시간 6분 무실점 버티며 첫 승 확보

이미지 확대 역전골 환호하는 오현규 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기.

한국 오현규가 후반 팀의 두 번째 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.6.12 연합뉴스

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홍명보호가 국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미월드컵 조별예선 A조 체코와의 첫 경기에서 황인범(페예노르트)의 동점골에 이어 오현규(베식타시)의 역전골로 2대1로 승리했다.홍명보호는 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 조별예선 1차전에서 전반 14분 체코 수비수 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 실점을 허용했다.1대0으로 끌려가던 홍명보호는 후반 22분 황인범이 이강인의 스루 패스를 받아 상대 골키퍼와 수비수를 제치고 오른발로 감아차 골을 터뜨렸다.이어 손흥민(LA FC) 대신 교체 투입된 오현규가 후반 35분 황인범의 패스를 받아 역전골을 성공시켰다.전·후반 정규 시간이 종료된 뒤 추가시간 6분이 주어졌지만 홍명보호는 실점 없이 틀어막아 2대1 승리를 지켰다.김소라 기자