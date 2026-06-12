손흥민 슈팅에도 열리지 않은 체코 골문…0-0으로 끝난 전반전

총 8개 슈팅 시도…유효슈팅은 1개 그쳐

하이드레이션 이후 주도권 내주는 모습도

점유율 55% 앞선 한국 후반전 득점 기대

이미지 확대 대한민국 축구대표팀 주장 손흥민(왼쪽)이 12일(한국0시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 슛을 날리고 있다. 2026.6.12 사포판 연합뉴스

세줄 요약 체코전 전반 0-0 마감, 한국 주도권 확보

손흥민·이강인 중심 공격 전개, 결정력 부족

점유율 우세에도 유효슈팅 1개에 그침

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대한민국 축구대표팀이 2026 북중미월드컵 첫 경기 체코전에서 상대 골문을 열지 못하고 0-0으로 전반을 마무리했다. 경기를 주도하며 골대 앞까지 기회는 몇 차례 만들었지만 결정을 짓지 못했다.홍명보 감독은 손흥민을 최전방에 세우고 이재성, 이강인으로 공격 2선을 구축했다. 설영우와 이태석이 양쪽 윙백을 맡고 황인범과 백승호가 중원 듀오로 나섰다. 홍명보호의 핵심인 스리백은 이한범, 김민재, 이기혁이 구축했고 골키퍼로는 김승규가 나섰다.전반 초반은 탐색전이 펼쳐졌다. 서로 상대를 신중하게 확인하며 다소 지루한 공방전을 벌였다. 이후 한국이 12분 이강인의 날카로운 패스가 이재성을 향했고, 이재성이 멈춰 세운 공을 손흥민이 슈팅으로 연결하며 본격적으로 공격이 시작됐다.이후 한국은 정신없이 공격을 전개하며 상대를 압박했다. 다만 침투패스가 상대 수비에 걸리는 모습이 반복됐고 상대에게 코너킥을 내주며 끌려가는 양상도 나왔다. 체코는 긴 패스와 세트피스를 적극 활용하는 모습이었지만 한국 수비진도 상대에게 골문을 열어주지 않았다.다만 전반 22분 하이드레이션 브레이크 이후 체코가 조금 더 적극적으로 나섰다. 하이드레이션 이후 한국은 앞선 주도권을 조금 내주는 모습을 보였고 우왕좌왕하며 상대가 우리 진영으로 넘어오는 경우가 더 많아졌다. 손흥민은 전반 막판 날카로운 슈팅을 시도했지만 득점에는 실패했다.전반전 한국은 점유율 55대45로 앞섰다. 8개의 슈팅을 날려 유효슈팅은 1개가 나왔다. 체코는 2개의 슈팅을 날렸지만 유효슈팅은 없었다. 전반 득점이 필요했던 홍명보호로서는 후반 득점을 통해 첫 승을 노리는 상황이 됐다.류재민 기자