[포토] ‘승리를 위해’… 체코전 앞두고 맹훈련

세줄 요약 체코전 앞둔 홍명보호 마지막 담금질

홍 감독 연설 뒤 러닝·피지컬 훈련 진행

부상자 김태현·배준호는 별도 회복 훈련

1 / 7 이미지 확대 한국 축구 국가대표팀 선수들이 2026 북중미 월드컵 체코와의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 10일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련을 하고 있다. 2026.6.11

연합뉴스

이미지 확대 한국 축구 국가대표팀 선수들이 2026 북중미 월드컵 체코와의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 10일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련을 하고 있다. 2026.6.11

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이미지 확대 한국 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 2026 북중미 월드컵 체코와의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 10일(현지시간) 오후 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련하고 있다. 2026.6.11

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이미지 확대 한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민이 2026 북중미 월드컵 체코와의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 10일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련을 하던 중 인사를 하고 있다. 2026.6.11

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이미지 확대 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 2026 북중미 월드컵 체코와의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 10일(현지시간) 오후 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련을 지시하고 있다. 2026.6.11

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이미지 확대 한국 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 2026 북중미 월드컵 체코와의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 10일(현지시간) 오후 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련을 하고 있다. 2026.6.11

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이미지 확대 2026 피파 월드컵에 출전한 한국축구국가대표팀의 홍명보 감독이 체코와의 경기를 하루 앞둔 10일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에 손흥민과 함께 참석해 기자의 질문에 답하고 있다 2026.6.11

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홍명보호가 운명의 체코전을 앞두고 마지막 훈련을 소화했다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 체코와의 2026 북중미 월드컵을 하루 앞둔 11일(이하 한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예에서 훈련했다.미디어에 15분만 공개된 훈련의 시작과 함께 태극전사들과 코치진은 센터서클 부근에 둥글게 섰다.홍 감독이 연설했고, 열중쉬어 자세의 선수들과 다른 코치진은 비장한 표정으로 경청했다.4분의 연설 시간 뒤 선수들은 그라운드를 크게 돌며 러닝했다.이어 피지컬 코치의 지도에 따라 몸을 풀었다. 구령 소리엔 평소보다 기합이 들어가 있었다.전날 훈련에서 발목을 다쳐 조별리그 중에는 경기에 나서지 못할 가능성이 매우 큰 김태현(가시마)은 실내에서 홀로 훈련했다.사전캠프에서 치른 트리니다드토바고와 평가전에서 깊은 태클에 발목을 다친 배준호(스토크시티)는 그라운드 옆에 마련된 고정 사이클을 탔다. 배준호는 조별리그 2차전부터는 뛸 수 있을 것으로 전망된다.나머지 24명의 태극전사는 훈련 파트너, 코치진과 함께 활기찬 분위기 속에서 훈련을 이어갔다.한국은 12일 오전 11시 사포판의 과달라하라 스타디움에서 체코와 격돌한다.여기서 승리하면 32강 진출의 5부 능선을 넘는다.진다면 개최국 멕시코를 상대하는 2차전의 부담이 커진다. 점점 불리한 ‘경우의 수’에 놓이게 될 수 있다.역대 한국의 월드컵 도전 역사를 돌아봐도, 조별리그 첫판에서 패하고도 토너먼트에 진출한 적은 한 번도 없었다.그렇기에 체코전은 이번 대회 홍명보호의 성패를 가를 ‘분수령’으로 여겨진다.홍 감독은 앞서 과달라하라 스타디움에서 진행된 기자회견에서 “이번 대회를 준비하면서 저희 팀은 소홀함이 없었던 것 같다”면서 “(1차전 승리 가능성에 대해) 내부적으로 봤을 때 굉장히 긍정적으로 판단한다”며 자신감을 보였다.한국과 체코의 월드컵 조별리그 1차전은 12일 오전 11시 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린다.온라인뉴스부