[월드컵 D-1] 홍명보 “베스트 11 확정, 선수 몸상태 아주 만족”

세줄 요약 체코전 앞두고 준비 소홀함 없었다는 자신감

고지대 적응 완료, 선수 몸상태 매우 만족

베스트 11 확정, 멕시코전은 이후 대비

이미지 확대 2026 피파 월드컵에 출전한 한국축구국가대표팀의 홍명보 감독이 체코와의 경기를 하루 앞둔 10일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에 손흥민과 함께 참석해 기자의 질문에 답하고 있다. 사포판 연합뉴스

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홍명보 한국 축구대표팀 감독이 체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 첫 경기를 하루 앞두고 “준비에 소홀함이 없었다”며 승리를 다짐했다.홍 감독은 11일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 가진 대회 공식 기자회견에서 “대회를 준비하면서 저희 팀은 소홀함이 없었던 것 같다. 특히, 선수들이 보여준 헌신적인 모습, 노력하는 모습, 그간 함께 쌓은 시간들이 내일 경기에서 나올 수 있도록 하고, 좋은 결과를 얻을 수 있다면 좋겠다”고 말했다.홍 감독은 2014 브라질 대회에 이어 이번이 대표팀 감독으로는 두 번째 월드컵 도전이다. 브라질 대회는 1무 2패로 조별리그에서 탈락한 쓰라린 기억이 있다. 그는 두 번째 월드컵에 도전하는 소감을 묻는 말에 “아주 영광스럽다”라면서 “2014년 대회에서는 실패했지만, 그간 많은 경험을 토대로 해서 이번 월드컵은 잘 준비했다고 생각한다. 결과를 예측할 수는 없지만, 선수들이 신나고 재미있고, 활기차게 할 수 있는 분위기는 만들었다”고 그간의 훈련을 돌아봤다.이번 대회 조별리그의 관건인 고지대 훈련 성과와 현재 선수들의 몸 상태에 대해서는 “아주 만족스럽다. 전체적으로 완벽하게 (고지대에) 적응이 된 상태다”라면서 “선수들 마음 속에는 우리가 고지대에 적응했다는 안도감과 자신감이 있을 거라고 생각한다”고 소개했다.대표팀은 해발 1571ｍ에 있는 과달라하라의 고지대 환경에 적응하기 위해 미국 유타주 솔트레이크시티 해발 1460m에 사전캠프를 차리고 훈련했다.체코와의 조별리그 1차전에 나설 ‘베스트 11’은 확정됐다. 홍 감독은 “어제 오후부터 오늘 오전까지는 베스트 11에 대한 고민을 많이 했다. 점심 식사 전에 다 끝났다. 내일 베스트 11은 정해져 있다”고 말했다. 선발 출전 명단은 경기 시작 90분 전에 공개된다.2차전 상대 멕시코 대표팀에 대해 평가해달라는 외국 기자의 질문에는 “우리도 예전에 2002년(한일 월드컵)에서 (홈의 이점을) 경험했다. (이번엔 멕시코가) 그 이상으로 큰 이점이 있다고 생각한다. 멕시코전은 두 번째 경기다. 일단 내일 있을 체코전에 모든 걸 쏟아붓고, 이어 멕시코전 준비하겠다”고 전했다.한국과 체코의 경기는 12일 오전 11시 과달라하라 스타디움에서 열린다.사포판 박성국 기자