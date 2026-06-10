태극전사 나오는데 기습시위 벌인 멕시코 동물보호단체…“한국 인기 높아진 탓”

세줄 요약
- 한국 대표팀 숙소 앞 동물보호단체 기습시위
- 메리어트 동물복지 약속 이행 요구 구호
- 경찰·방위군 제지로 선수단과는 미접촉
“매리어트는 약속을 이행하라! 더 이상 닭장은 안 된다!”
10일(한국시간) 오전 대한민국 축구 대표팀의 숙소인 멕시코 할리스코주 과달라하라의 더 웨스틴 호텔. 비공개 훈련을 앞둔 선수들이 곧 로비 앞에 준비된 버스에 탑승한다는 소식이 전해지면서 호텔 앞은 사인을 받을 유니폼을 든 축구 팬들로 붐볐다.
이윽고 버스의 문과 호텔 주 출입구가 함께 열리자 별안간 스페인어 구호가 도로 한편에서 터져 나왔다. 검은색 옷으로 맞춰 입고 확성기와 피켓을 든 시위대였다. 태극전사들을 보기 위해 현장에서 기다리고 있던 과달라하라 주민 라울 호세는 기자에게 “한국과 대표팀을 향한 시위는 아니니 걱정하지 말라”며 안심시킨 뒤 “호텔이 동물복지를 위한 약속을 이행하라는 동물보호단체의 시위”라고 설명했다.
축구는 물론 오랜 스포츠 팬이라고 자신을 소개한 그는 “원래 스포츠 빅이벤트마다 동물과 환경보호 단체의 시위는 늘 있어왔다”며 “멕시코에서 한국과 한국인이 그만큼 유명하고 사랑받고 있어서 그런 거니 부디 이해해 달라”고 덧붙였다.
실제 이들이 들고 있는 피켓에는 ‘메리어트, 더 이상 닭장은 안 된다’, ‘닭장은 잔인하다’, ‘메리어트에게 레드카드(퇴장)를’ 등의 구호가 적혀 있었다. 더 웨스틴 호텔을 운영하는 메리어트 그룹은 멕시코에서 좁고 더러운 닭장에서 사육된 닭과 계란 등을 식재료로 제공받아 논란이 된 것으로 전해졌다.
다만 시위대는 현장을 철통같이 지키고 있던 현지 경찰과 주 방위군의 제지로 곧바로 물러나면서 과달라하라 인근 사포판의 베이스캠프로 훈련을 나서는 선수단과는 마주치지 않았다.
과달라하라 박성국 기자
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