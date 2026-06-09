‘마르세유 턴’ 재주꾼… 빌드업 비밀 병기 떠오른 이기혁

내가 바로 숨은 MVP <1>

이미지 확대 이기혁.

연합뉴스

세줄 요약 대표팀 명단 포함, 이기혁 주목

미드필더 출신 수비수, 빌드업 강점

화려함보다 수비 안정감 요구

2026-06-10 B7면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 출전 선수 26명의 명단이 발표된 지난달 16일 서울 종로구 KT 온마당. 들어본 적이 별로 없는 이름이 나오자 장내가 술렁거렸다. 2022년 동아시안컵 홍콩전 외에 A매치 출전 경험이 전혀 없는 수비수 이기혁(26·강원FC)이었다. 홍명보 대표팀 감독은 명단 발표 후 “이기혁은 중앙 수비, 미드필더, 왼쪽 풀백까지 다양한 역할을 할 수 있는 선수”라고 발탁 이유를 소개했다.이기혁은 과거 수원FC·제주 SK에서 중앙 미드필더로 뛰었다. 2024년 강원으로 옮긴 뒤 왼발잡이라는 강점을 살려 스리백을 담당했고, 이번 대표팀에서도 스리백 중 한 자리를 담당하게 됐다. 수비수지만 미드필더 출신답게 발재간과 패스에 능하다.김대길 KBSN 축구 해설위원은 “수비수인 이기혁이 정확한 장거리 패스를 연거푸 연결한다면 상대는 강한 압박 전술을 펼치기 어려울 것”이라고 내다봤다.실제로 이기혁은 지난달 31일(한국시간) 트리니다드토바고와의 평가전에서 진가를 발휘했다. 그는 왼쪽 스토퍼로 풀타임 출전해 흠잡을 데 없는 활약을 선보였다. 수비는 물론 날카로운 패스, 마르세유 턴(360도 회전)을 가미한 탈압박이 압권이었다. 한준희 쿠팡플레이 축구 해설위원은 이기혁에 대해 “정확한 킥과 패스 등으로 이미 실력을 증명한 선수”라며 “국제 경기 경험은 부족하지만 빌드업에 능하다는 점에서 한국 대표팀의 ‘비밀 병기’가 될 수 있다”고 평가했다.다만 지나치게 화려한 플레이를 추구하면 독이 될 수 있다는 지적도 있다. 홍 감독은 트리니다드토바고와의 평가전 후 “(이기혁이) 가끔 너무 가볍게 플레이하는 경향이 있다. 수비수로서 톡톡 튀는 플레이를 하면 주위 선수들에게 불안감을 준다”고 지적했다.김 위원도 이와 관련 “최후방 수비수의 최우선 덕목은 안정”이라며 “이기혁이 화려한 플레이를 보여주기보다 실점을 막겠다는 데 초점을 두고 플레이해야 한다”고 강조했다.정회하 수습기자