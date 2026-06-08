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ESPN “한국, A조 2위로 32강 진출 확률 77%”

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김기중 기자
김기중 기자
수정 2026-06-08 00:03
입력 2026-06-08 00:03
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세줄 요약
  • ESPN, 한국의 A조 2위 통과 전망
  • 엘로레이팅 기준 진출 확률 77% 집계
  • 옵타·소파스코어도 긍정 평가
한국이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그를 2위로 통과해 32강에 진출할 것이라는 분석들이 나왔다.

미국 최대 스포츠 전문 매체 ESPN은 7일(한국시간) 한국이 속한 A조 예상 1위로 멕시코, 2위로 한국을 지목했다. 매체는 FIFA 랭킹을 비롯해 승리 마진, 경기의 중요성, 홈 경기 이점 등을 고려해 산출하는 벨기에 루뱅 가톨릭대 DTAI 연구소의 ‘엘로레이팅’을 근거로 삼았다.

한국은 이 점수가 1754점으로 전체 참가국 48개국 중 20위, 이에 따른 32강 진출 확률은 77%로 집계됐다. A조의 체코는 1691점(31위), 진출 확률 60%로 평가됐다. 남아프리카공화국은 1526점(45위), 진출 확률 35%에 머물렀다.

영국 스포츠 데이터 분석 전문 매체 옵타 애널리스트는 한국의 32강 진출 가능성을 70.1%로 예측했다. 슈퍼컴퓨터로 수천번의 시뮬레이션을 돌린 결과 멕시코의 진출 확률이 87.2%로 가장 높았고, 한국이 2위였다. 체코는 64.2%로 뒤를 이었다.

전 세계 수천 개의 리그에 관한 데이터를 다루는 소파스코어 역시 한국의 A조 2위 통과를 점쳤다. ﻿

김기중 기자
2026-06-08 B6면
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