홍명보호 상대 멕시코·체코 평가전서 나란히 승리…세르비아, 과테말라 각각 격파

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 체코, 과테말라전 3-1 승리로 평가전 마무리

멕시코, 세르비아전 5-1 대승으로 공격력 과시

한국전 앞둔 두 팀, 본선 전 기세 상승

이미지 확대 체코의 공격수 파트릭 시크(가운데). 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 한국과 피할 수 없는 맞대결을 펼치게 될 체코와 멕시코가 각각 본선 무대를 앞두고 마지막으로 치른 평가전에서 승리하며 만만치 않은 기량을 선보였다.체코는 5일(한국시간) 미국 뉴저지주 해리슨의 레드불 아레나에서 열린 과테말라(96위)와 평가전에서 장신을 활용한 고공폭격을 앞세워 3-1로 승리했다.지난 1일 코소보(랭킹 78위)와 평가전에서도 2-1로 승리한 체코는 이날 과테말라까지 잡고 2연승을 거두며 월드컵 본선 무대를 앞두고 평가전을 모두 마무리했다. 홍명보 감독이 지휘하는 한국과 체코는 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라에서 조별리그 1차전을 펼친다.체코는 전반 11분 역습상황에서 독일 분데스리가에서 활약하고 있는 스트라이커 파트릭 시크(레버쿠젠)가 페널티 박스 정면에서 강한 왼발 슈팅으로 선제골을 성공했다.그렇지만 과테말라의 저항도 만만치 않아 전반 40분 체코 골키퍼 마테이 코바르(에인트호번)가 페널티아크 부근까지 전진해 볼을 처리하려다 놓치는 실수를 하자 이를 놓치지 않고 윌리엄 파하르도가 그대로 공을 골대로 밀어 넣으며 1-1동점을 만들었다.체코는 후반전에서 장신을 이용한 공격으로 실마리를 풀었다. 후반 27분 오른쪽 측면에서 다비드 도우데라(슬라비아 프라하)가 투입한 크로스를 199㎝의 장신 스트라이커 토마시 호리(슬라비아 프라하)가 골대 정면에서 그대로 헤더를 성공해 결승골을 뽑았다.체코는 후반 34분 과테말라 골키퍼의 빌드업 패스 실수를 놓치지 않고 데니스 비신스키(빅토리아 플젠)가 쐐기골을 뽑아내며 3-1로 완승을 거뒀다.한국의 조별리그 2차전 상대인 멕시코도 이날 멕시코 톨루카에서 열린 세르비아와의 평가전에서 골폭격을 퍼부으며 5-1로 대승을 거뒀다.지난달 31일 호주와 평가전에서 1-0으로 간신히 승리한 멕시코는 마지막 평가전에서 가공할 공격력을 선보이며 사기를 끌어올렸다.멕시코의 초반은 좋지 않았다. 전반 19분 수비수끼리 겹치면서 세르비아의 페타르 스타니치(루도고레츠)에게 선취점을 내준 멕시코는 그렇지만 전반 34분 호한 바스케스(제노바)가 페널티지역 정면에서 헤더로 동점 골을 뽑아내며 승부의 균형을 잡았다.1-1 동점을 만들며 공세를 펴나가던 멕시코는 전반 추가시간 세르비아 수비수의 백패스를 골키퍼가 잡지 못하며 행운의 득점으로 2-1 역전에 성공했다.후반들어서도 공세를 이어가던 멕시코는 후반 12분 훌리안 키뇨네스(알카드시야)가 때린 중거리 슈팅이 골대를 맞고 나오자 문전 앞에 있던 라울 히메네스(풀럼)가 왼발로 밀어 넣어 3-1로 달아났다.멕시코는 후반 27분 세르비아 수비수의 자책골로 4-1로 스코어를 벌렸으며 후반 45분 루이스 차베스(디나모 모스크바)의 중거리포까지 세르비아 골문을 흔들며 완승을 축하했다.이제훈 전문기자