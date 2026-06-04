등번호 18번, 첫 출격…오현규 ‘골문’ 정조준

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세줄 요약 오현규, 한국 스트라이커 상징 18번 배정

카타르월드컵 예비 선수에서 첫 본무대 출전

손흥민 7번, 이강인 19번 등 번호 확정

이미지 확대 오현규.

연합뉴스

2026-06-04 B6면

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4년 전 카타르월드컵에서 등번호가 없는 ‘예비 선수’였던 오현규(베식타시)가 한국 축구의 스트라이커를 상징하는 등번호 ‘18번’을 달고 첫 월드컵 무대에 오른다.●한국 축구 18번, 스트라이커 등번호국제축구연맹(FIFA)은 2일(현지시간) 2026 북중미월드컵에 참가하는 48개국 대표팀의 선수 명단과 등번호를 공개했다.튀르키예 리그에서 절정의 골 감각을 과시하고 있는 오현규는 이번 월드컵을 통해 두 개의 꿈을 동시에 이루게 됐다. 그는 2022 카타르 대회 때 예비 선수로 대표팀 경기 일정에 동행하며 언젠가는 한국 대표 스트라이커를 의미하는 ‘18번’을 달고 월드컵 그라운드를 누비겠다고 다짐했다. 공책에는 18번을 목표로 적어두기도 했다.한국 축구에서 18번은 황선홍, 조재진, 이동국 등 대표팀 득점을 책임졌던 스트라이커들이 달았던 번호다. 오현규는 최근 취재진과 만나 “기대해주시는 만큼 말보다 행동으로 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.주장 손흥민은 자신의 상징과도 같은 7번을 달고 4번째이자 마지막이 될 월드컵을 치른다. 그는 2013년 독일 분데스리가 레버쿠젠 이적 당시 팀 에이스에게 주는 7번을 단 이래로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼를 거쳐 현 소속팀 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC에서도 7번을 달고 있다. 이강인(파리 생제르맹) 역시 소속팀과 동일한 19번을 받았다.김민재(바이에른 뮌헨)와 이재성(마인츠), 조규성(미트윌란), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴)은 카타르 대회와 동일한 등번호를 받았다. 김민재의 4번은 중앙수비수, 황인범의 6번은 중원사령관, 조규성의 9번은 스트라이커, 이재성의 10번은 플레이메이커, 황희찬의 11번은 측면공격수를 전통적으로 상징한다. 이태석(아우스트리아 빈)은 아버지 이을용의 뒤를 이어 등번호 13번을 받았다.●홍명보호, 내일 과달라하라에 입성홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 4일(한국시간) 오전 10시 미국 유타주 프로보의 브리검영대학교 사우스필드에서 엘살바도르와 마지막 평가전을 치른 뒤 5일 전세기를 타고 월드컵 베이스캠프가 마련된 멕시코 할리스코주 과달라하라에 입성한다.박성국 기자