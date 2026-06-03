4년 전 등번호 없었던 오현규는 18번, 조유민 부상으로 대체 선발된 조위제는 14번

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세줄 요약 오현규, 소원하던 18번 배정

손흥민, 월드컵 7번 유니폼 유지

조위제, 조유민 부상으로 14번 승계

이미지 확대 가볍게 몸 푸는 오현규 (헤리먼(유타주)=뉴스1) 임세영 기자 = 대한민국 축구대표팀 오현규가 2일(현지시간) 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 훈련을 하고 있다. 2026.6.3/뉴스1

이미지 확대 훈련 앞서 인터뷰 나선 조위제 (헤리먼(유타주)=뉴스1) 임세영 기자 = 대한민국 축구대표팀 조위제가 1일(현지시간) 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 훈련에 앞서 인터뷰를 하고 있다.



조위제는 지난 30일 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전에서 부상당한 조유민의 빈자리를 대체한다. 2026.6.2/뉴스1

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4년 전인 2022 카타르 월드컵에서는 등번호 없이 예비멤버로 나섰던 오현규(베식타시)가 시대를 대표하던 스트라이커들이 달았던 등번호 18번을 받았다. 트리니다드토바고와의 평가전에서 불의의 부상으로 낙마한 조유민(샤르자) 대신 발탁된 조위제(전북)는 조유민의 등번호인 14번을 물려받았다.국제축구연맹(FIFA)은 2일(한국시간) 2026 북중미 월드컵에 참가하는 48개국 대표팀의 선수 명단과 등번호를 공개했다.눈길을 끄는 것은 4년 전 2022 카타르 월드컵 때 등번호 없는 ‘예비 멤버’로 대표팀과 함께했던 오현규는 자신의 소원대로 18번의 등번호를 받았다.월드컵 무대에서 18번을 달고 누비겠다던 오현규의 꿈이 이뤄진 것으로 한국 축구에서 18번은 황선홍, 조재진, 이동국 등 시대를 대표한 스트라이커들이 달았던 번호다. 오현규는 카타르 대회 당시 자신의 공책에 ‘18’이라는 등번호를 목표로 적어넣었다. 18번은 이강인(파리 생제르맹)의 등번호였으나 지난해 19번으로 바꾸면서 오현규가 소원을 이뤘다.대표팀 원톱 선발 경쟁에서 조규성(미트윌란)과 치열한 경합을 벌이는 오현규는 지난 2월 벨기에 헹크를 떠나 튀르키예 명문 베식타시에서 8골 2도움을 기록했다. 오현규는 “기대해주시는 만큼 말보다 행동으로 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.손흥민(LAFC)은 이번에도 7번 유니폼을 입고 활약한다. 손흥민은 처음 출전한 2014년 브라질 대회에선 9번을 달았고 이후 2018년 러시아 대회와 2022년 카타르 대회에서 모두 7번이 새겨진 유니폼을 입었다.등번호 7번은 팀에서 가장 빠르고 기술이 뛰어난 선수가 주로 사용하는 번호로 월드컵 무대에 6회 연속 출전하는 포르투갈 대표팀의 호날두(알나스르)와 브라질 대표팀의 비니시우스 주니오르(레알 마드리드) 등이 7번이 새겨진 유니폼을 입는다. 박지성, 안정환과 함께 한국인 월드컵 최다인 3골을 기록 중인 손흥민은 7번 유니폼을 입고 ‘단독 최다 골’ 도전에 나선다.첫 해외 태생 귀화 선수인 옌스 카스트로프는 23번을 차지했으며 조규성은 카타르 대회에 이어 2회 연속 등번호 9번을 달고 뛴다. 조유민의 부상 낙마로 대체 발탁된 조위제는 조유민의 등번호인 14번을 물려받았다.그는 “내가 유민이 형만큼 더 잘해서 좋은 모습을 보여주는 게 (유민이 형에게) 더 큰 위로가 되지 않을까 생각한다”고 말했다.이제훈 전문기자