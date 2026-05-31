홍명보, “A매치 두 번째 출전 이기혁 왼발 패스력 살렸지만 가벼운 플레이는 고쳐야”

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세줄 요약 이기혁, 왼쪽 스토퍼로 풀타임 활약

홍명보, 왼발 패스와 전술 이해 높이 평가

가벼운 플레이는 보완 필요 지적

이미지 확대 이기혁 ‘깔끔한 플레이’ (프로보(유타주)=뉴스1) 임세영 기자 = 대한민국 축구대표팀 이기혁이 30일(현지시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 브리검 영 대학교 BYU 사우스필드 경기장에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 앞두고 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전에서 돌파를 하고 있다. 2026.5.31/뉴스1

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2026 북중미 월드컵 본선 무대를 앞두고 31일(한국시간) 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 왼쪽 스토퍼로 출전해 활약한 이기혁(강원)에 대해 홍명보 감독은 만족해하면서도 일부 가벼운 플레이도 있었다며 지적했다.홍 감독은 이날 트리니다드토바고를 상대로 이기혁-조유민(알사르자)-이한범(미트윌란)으로 이어지는 3-4-2-1 전술로 나섰다.무엇보다도 홍 감독의 전술 중에서 눈길을 끈 것은 이기혁과 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)의 왼쪽 조합이었다. 수비할 때는 각각 왼쪽 스토퍼와 왼쪽 윙백을 맡은 이기혁과 카스트로프는 공격으로 전환될 때는 왼쪽 풀백과 왼쪽 윙어로 변신해 높은 위치까지 올라가며 중원과 전방의 공격 숫자를 늘리는 데 힘을 보탰다.즉 수비 상황에선 스리백에 좌우 윙백이 가세하며 5백으로 두꺼운 수비벽을 쌓았고 공격으로 나설 때는 이기혁과 카스트로프가 각각 왼쪽 풀백과 왼쪽 윙어로 변신해 4-2-3-1 전술로 상대를 공략했다.A매치 두 번째 출전으로 풀타임 활약한 이기혁은 강력한 대각선 패스는 물론 카스트로프에게 볼을 연계하며 인상적인 활약을 펼쳤다. 이기혁과 카스트로프가 포지션 변화를 이어가자 오른쪽 측면의 이동경-김문환 라인까지 공격이 살아나는 효과를 가져왔다.홍 감독은 경기 뒤 이기혁의 활약에 대해 “전체적으로 잘했지만 고쳐야 할 점은 있었다”라고 말했다. 빌드업 과정에서 왼발 패스력을 살리려는 홍 감독의 의도를 잘 살렸다는 취지였다. 특히 반대로 크게 전환하는 패스는 좋은 모습이었다.그렇지만 K리그 무대에서도 종종 나오던 톡톡 튀는 플레이는 주위에 있는 선수에게 불안감을 주는 ‘가벼운 플레이’라며 고쳐야할점도 지적했다.홍 감독은 “예전보다 (가벼운 플레이) 훨씬 적게 나왔으며 단점을 계속 줄여나가면서 장점을 살리면 좋겠다고 생각한다”며 자신감을 심어줬다.이제훈 전문기자