카타르서 머리로 두 골 넣은 조규성…“이번엔 발로 넣겠다”

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세줄 요약 카타르 가나전 두 골 기억, 발 득점 의지

무릎 수술·합병증 딛고 대표팀 복귀

최전방 경쟁 속 박스 안 강점 강조

이미지 확대 28일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 조규성이 인터뷰를 하고 있다. 2026.5.29 헤리먼 연합뉴스

이미지 확대 28일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 조규성과 김민재 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.29 헤리먼 연합뉴스

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“이번엔 골을 넣는다면 머리가 아닌 발로 한번 넣고 싶습니다.”2022년 카타르 월드컵 가나와의 경기에서 머리로만 두 골을 터트렸던 조규성(미트윌란)이 2개 대회 연속 득점 의지를 불태웠다. 28일(현지시간) 미국 유타주 헤리먼의 자이언스 뱅크 트레이닝센터에서 진행된 한국 축구대표팀의 사전캠프 훈련에 앞서 취재진을 만난 조규성은 “재활 도중에도 빨리 복귀해서 대표팀에 빨리 가고 싶다고 생각했다”면서 “(가나전 골 장면이) 대표팀에 올 때면 생각이 나곤 한다. (골 넣을 때) 좋았다”며 웃었다.조규성은 카타르 대회 활약을 바탕으로 유럽 무대로 진출해 공격수로 이름을 알렸다. 그러나 무릎 수술 뒤 심각한 합병증에 그라운드를 완전히 떠나 치료와 재활을 거쳐야 했다. 선수 생활을 더는 이어가기 어렵다는 우려가 나오기도 했지만, 그는 이를 악물고 재활에 전념해 부상 이전보다 더 강인한 모습으로 돌아왔다.조규성은 “재활 중에도 안 뽑힐 거라 생각하진 않았다. 기회는 오겠지, 하면서 준비했더니 이렇게 또 좋은 기회가 왔다”고 힘들었던 시간을 돌아봤다.손흥민(로스앤젤레스FC), 오현규(베식타시)와 최전방을 놓고 경쟁 중인 조규성은 “내 강점을 더 부각하려고 한다. 박스 안에서의 싸움, 공을 지켜주는 부분을 더 살리려고 노력한다”며 “(최전방 자원) 세 선수 모두 각자 다른 강점이 있다. 5분이 주어지든 10분이 주어지든 최대한 활용해서 팀에 도움이 되겠다”고 말했다.소속팀에서 가끔 2선 공격수로도 기용됐던 그는 대표팀에서 자신의 역할은 최전방이라고 강조했다. 조규성은 “팀에서는 10번 자리도 보고 미드필더도 보지만, 대표팀에서는 9번 공격수답게 골로 기여하고 싶다”고 전했다.월드컵 데뷔골을 도왔던 이강인(파리 생제르맹)에게는 또 한 번 ‘택배 크로스’를 부탁했다. 그는 “소집 때마다 크로스 많이 올려달라고 부탁한다. 이번에 오면 또 말할 것”이라며 웃었다.박성국 기자