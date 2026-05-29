남아공 ‘빅리거 제로’… 홍명보호 ‘1승’ 타깃

구글에서 서울신문 먼저 보기

자국 리그 중심 26명 명단 발표

2026-05-29 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오는 6월 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 대한민국 축구대표팀과 조별리그 3차전에서 만나는 남아프리카공화국이 빅리거 한 명 없이 자국 리그 선수 중심으로 이뤄진 26명의 명단을 발표했다.휴고 브로스 남아공 감독은 28일(한국시간) 남아공 프리토리아의 대통령 영빈관에서 론웰 윌리엄스(마멜로디 선다운스) 등 남아공 프리미어십 소속 선수 19명과 해외파 7명을 포함한 26명의 대표팀 최종 명단을 발표했다.시릴 라마포사 대통령과 대니 조던 남아공 축구협회장 등이 참석해 열린 명단 발표 행사에서 브로스 감독은 올 시즌 아프리카축구연맹(CAF) 챔피언스리그에서 우승한 마멜로디 선다운스에서 8명, 프리미어십에서 선다운스의 9연패를 저지하며 14년 만에 챔피언에 오른 올랜도 파이리츠에서 8명을 뽑았다. 유럽 무대에서 활약하는 선수는 라일 포스터(번리, 잉글랜드)를 비롯해 수비수 이메 오콘(하노버, 독일), 미드필더 사무켈레 카비니(몰데, 노르웨이) 등 5명이다. 번리가 다음 시즌 챔피언십(2부)으로 강등돼 유럽 빅리그 소속 선수는 하나도 없다.자국에서 개최된 2010년 대회 이후 16년 만이자 통산 네 번째로 월드컵 본선 무대를 밟는 남아공은 한국, 멕시코, 체코와 함께 A조에 속해 있다. 브로스 감독은 남아공이 전력상 약체라는 점을 인정하면서도 새 역사를 쓸 수 있다고 자신했다. 그는 “축구에서는 무엇이든 가능하다. 모든 월드컵에는 이변이 존재한다”면서 “지난 (2022 카타르) 대회에서 모로코가 준결승까지 오를 거라고 누가 예상했겠는가?”라고 강조했다.이제훈 전문기자