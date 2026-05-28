대한축구협회, 국립공원공단 손 잡고 ‘축구 대표 반달이’ 출시

세줄 요약 대한축구협회·국립공원공단 업무협약 체결

월드컵 계기 축구 응원과 공원 문화 결합

반달이 협업 굿즈 출시, 보호사업 지원

이미지 확대 ‘축구 국가대표 반달이’ 이미지. 대한축구협회 제공

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대한축구협회와 국립공원공단이 28일 북한산국립공원 내 북한산생태탐방원에서 업무협약(MOU)을 맺었다.협회는 이번 협약에 대해 “다음 달 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 계기로 축구를 즐기는 문화와 국립공원을 찾는 문화를 결합해, 보다 다양한 세대와 국민들에게 환경 보호 메시지를 전달하고 지속 가능한 ESG(환경·사회·투명 경영) 활동을 확대하기 위해 마련됐다”고 설명했다.양측은 ▲ 한국 축구 응원 문화 확산 ▲ 국립공원 및 멸종위기종 보호 가치 홍보 ▲ 공동 ESG 캠페인 추진 ▲ 협업 굿즈 제작 및 판매 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.특히 국립공원 대표 캐릭터인 반달가슴곰 ‘반달이’와 한국 축구 대표팀을 결합한 협업 상품 ‘축구 국가대표 반달이’를 공동 제작·출시한다. 상품 판매 수익금 일부는 국립공원 생물다양성 증진 및 멸종위기종 보호·복원 사업에 활용된다.또한 전국 주요 국립공원 탐방로 입구에는 축구대표팀 응원 현수막이 게시되며, 탐방객이 직접 응원 메시지를 작성할 수 있다. 응원 메시지는 영상을 통해 대표팀 선수단에 전달될 예정이다.박성국 기자