韓 동계패럴림픽 13위 ‘역대 최고’… “4년 뒤 알프스서 만나요”

금 2·은 4·동 1 수확하며 ‘대약진’

김윤지, 금 2·은 3 휩쓸며 스타로

이미지 확대 김윤지.

대한장애인체육회 제공

2026-03-17 B6면

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2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에 참가한 대한민국 선수단이 역대 최고의 성적을 거두며 10일간의 열전을 마쳤다. 가능성을 확인한 만큼 한국은 4년 뒤 알프스 대회에서 더 높은 곳을 꿈꿀 수 있게 됐다.한국은 16일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 폐회식을 끝으로 막을 내린 이번 대회에서 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개를 수확해 종합 순위 13위에 올랐다. 8년 전 평창 대회의 금메달 1개, 동메달 2개를 뛰어넘어 역대 한국 동계패럴림픽 최고 성적이다.대약진의 중심에는 장애인 체육의 ‘간판스타’ 김윤지(19·BDH파라스)가 있었다. 김윤지는 생애 첫 패럴림픽 무대에서 금메달 2개와 은메달 3개를 휩쓸며 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 한국 선수 단일 대회 최다 메달 기록을 새로 썼다.김윤지의 활약 속에 한국은 메달 종목 다변화라는 과제도 해결했다. 한국은 출전한 5개 종목 중 알파인스키를 제외한 바이애슬론, 크로스컨트리스키, 스노보드, 휠체어컬링 4개 종목에서 모두 메달을 수확했다. 휠체어컬링 믹스더블의 백혜진(43)-이용석(42·이상 경기도장애인체육회) 조가 16년 만에 은메달을 따냈고, 스노보드 이제혁(29·CJ대한통운)이 남자 크로스(SB-LL2) 부문에서 값진 동메달을 목에 걸며 한국 스노보드 사상 첫 패럴림픽 메달리스트가 됐다.이번 대회는 대한장애인체육회의 체계적인 육성과 지원, 선택과 집중의 결과로 성과가 나왔다. 정진완(59) 대한장애인체육회장은 “현재 11~12세 꿈나무들도 체계적으로 육성 중인 만큼 시스템이 안착한다면 향후 더 큰 발전이 있을 것”이라며 “어린 선수들을 키우고 지원하며 그들이 꿈을 갖고 성장하는 모습을 보니 너무 행복하다”고 눈시울을 붉혔다.새 역사를 쓴 김윤지는 “제 경기나 다른 선수들 경기를 보면서 ‘하고 싶다’는 생각이 든 사람이 있다면 후회 없이 꼭 스포츠에 도전하시라고 말하고 싶다”면서 “나중에 후배들이 들어왔을 때 도움을 주고, 힘이 되는 선배가 되고 싶다”는 꿈을 밝혔다.류재민 기자