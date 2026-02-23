“압도적이다” 美 방송사도 반한 최가온…올림픽서 떠오른 스타 13인 선정

가장 감동적인 장면 만든 선수로도 꼽혀
NBC “클로이 김 꺾고 더 주목받게 됐다”
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 1호 금메달의 주인공이 된 최가온(18·세화여고)이 23일(한국시간) 동계올림픽을 통해 떠오른 스타 13명에 이름을 올렸다.
미국 올림픽 주관방송사 NBC는 이날 이번 대회를 통해 일약 스타가 된 선수 13명을 선정했다. 최가온은 6번째로 소개됐다. 특히 아시아 국적 선수로는 유일하게 이름을 올려 의미를 더했다.
최가온은 지난 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 하프파이프에서 90.25점을 받아 이 종목 3연패를 노렸던 클로이 김(미국·88.00점)을 제치고 금메달을 따냈다. 1, 2차 시기의 실패를 극복하고 금메달을 따내 큰 감동을 안겼다.
NBC는 “이번 대회를 앞두고 클로이 김은 최고의 스타 중 한 명으로 꼽혔고 스노보드 여자 하프파이프 3연패로 올림픽 역사를 새로 쓰겠다는 포부를 품었다”며 “그러나 결선에서 클로이 김을 꺾고 금메달을 차지한 선수는 최가온이었다. 여러모로 클로이 김의 후계자라고 할 수 있는 선수였다”고 소개했다. 클로이 김은 최가온이 금메달을 확정하자 그를 끌어안고 축하를 건네는 품격을 보여줬다.
NBC는 “최가온은 월드컵 대회에서 3연승을 거두며 상승세를 유지한 채 동계올림픽에 출전했고 이번 금메달로 더욱 주목받게 됐다”고 평가했다. 최가온은 또한 NBC가 선정한 올림픽에서 가장 감동적인 순간을 만든 주인공 중 한 명으로도 소개됐다. 매체는 “최가온은 두 번의 연속된 실패에도 불구하고 마지막에 압도적인 연기를 펼쳐 금메달을 거머쥐었다”고 밝혔다.
최가온 외에는 여자 알파인스키 브리지 존슨(미국), 프란조 폰 올멘(스위스), 컬링 믹스더블 코리 티시, 코리 드롭킨(이상 미국), 남자 바이애슬론 스툴라 홈 레그레이드(노르웨이), 스키점프 도멘 프레브츠, 니카 프레브츠(이상 슬로베니아), 여자 스피드스케이팅 유타 레이르담(네덜란드), 남자 쇼트트랙 옌스 판트바우트(네덜란드), 여자 아이스하키 라일라 에드워즈(미국), 맥클린 셀레브리니(캐나다), 여자 피겨스케이팅 알리사 리우(미국)가 이름을 올렸다.
류재민 기자
