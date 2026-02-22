유승민 대한체육회장 “금메달 3개 땄지만 항상 배고파…더 면밀히 지원할 것”

이미지 확대 22일(현지시간) 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 결산 기자회견에서 유승민(왼쪽 세 번째) 대한체육회장이 발언하고 있다. 2026.2.22 밀라노 연합뉴스

이미지 확대 22일(현지시간) 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 선수단 해단식에서 유승민 대한체육회장, 이수경 선수단장, 김택수 선수부단장 겸 선수촌장 등 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 밀라노 연합뉴스

유승민 대한체육회장이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 목표로 삼은 ‘금메달 3개’를 이뤄냈으나 아쉬움도 남았다며, 동계 스포츠 발전을 위한 지원 강화를 다짐했다.유 회장은 22일(한국시간) 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오에 마련된 코리아하우스에서 열린 올림픽 결산 기자회견에서 “결과에 대해선 항상 배가 고프다. 목표로 한 금메달 3개를 따냈지만, 쇼트트랙(혼성 계주)에서는 불의의 충돌로 넘어지는 등 내용에서 아쉬운 것도 있었다”고 대회를 돌아봤다.이번 대회에서 한국 선수단은 금메달 3개와 은메달 4개, 동메달 3개를 획득해 4년 전 베이징 대회(금2·은5·동2)보다 금메달과 전체 메달 수가 모두 늘었다. 특히 스노보드에서만 금메달과 은메달, 동메달이 하나씩 나오며 그간 빙상 종목에 편중됐던 메달의 외연이 넓어졌다.유 회장은 “두각을 나타냈으면 하는 부분에서 목표가 일부 달성되었지만, 스피드스케이팅 같은 기록 종목의 경우 더 면밀한 지원 체계를 갖춰야 한다는 생각도 들었다”고 말했다.또 “바이애슬론이나 크로스컨트리도 세계적인 수준과 차이가 크다. 복합적인 영향이 있겠지만, 꼼꼼하게 챙겨서 다양한 종목 선수들이 훌륭한 환경에서 꿈을 펼칠 수 있게 지원하겠다”고 약속했다.유 회장은 동계 종목 관련 지원에서 취약한 부분으로 각종 시설이나 남자 선수들의 병역 문제 등을 꼽았다. 그는 “스노보드가 사상 첫 금메달을 따냈으나 실상은 에어매트 하나 없는 곳에서 해외를 돌아다녀야 하는 불모지에서 나온 것”이라며 훈련 시설 보강이 필요하다고 강조했다.이어 “올림픽을 계기로 일어난 관심이 이어지도록 하는 것이 우리로선 숙제다. 개별 연맹에서 하는 것 이상의 정책적인 지원이 필요하다”고 말한 뒤 “올림픽을 세 차례 개최한 국가다운 시설과 예산, 지원이 어우러져야 도전의 문도 넓어질 수 있다”고 덧붙였다.이번 대회 선수단장을 맡은 이수경 대한빙상경기연맹 회장은 빙상 대표팀의 경기력과 관련해 체력 훈련 강화의 필요성을 언급했다. 이 회장은 “쇼트트랙의 경우 기술이 뛰어난 데 비해 체력 훈련은 미흡한 부분이 있었던 것 같다. 대회를 치를수록 체력이 떨어지는 것이 보이기도 했다”면서 “선수들의 인권을 존중하는 선에서 선수촌과도 논의해 체력의 한계를 넘어가기 위한 노력이 필요할 것 같다”고 말했다.박성국 기자