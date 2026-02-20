“또 도전하고 싶다” 피겨 이해인, 첫 올림픽서 8위…신지아는 11위

이미지 확대 피겨 이해인이 20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 여자 싱글 프리 스케이팅 연기를 마친 뒤 기뻐하고 있다. 밀라노 연합뉴스

이미지 확대 피겨 신지아가 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 여자 싱글 프리 스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노 연합뉴스

피겨 스케이팅 여자 싱글 이해인(21·고려대)이 첫 올림픽 무대에서 ‘톱10’ 진입에 성공했다. 비록 메달은 따지 못했지만 “될 수 있다면 또 도전하고 싶다”며 다음 올림픽을 기약했다.이해인은 20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 여자 싱글 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 74.15점에 예술점수(PCS) 66.34점을 합쳐 140.49점을 받았다. 18일 치른 쇼트 프로그램(70.07점) 점수를 묶어 총점 210.56점을 기록하며 시즌 베스트를 찍었다. 다만 24명의 선수 중 8위로 경기를 마치면서 시상대에는 오르지 못했다.쇼트 순위(9위)에 따라 3그룹·16번째로 빙판 위에 선 이해인은 배경 음악인 조르주 비제의 오페라 ‘카르멘’에 맞춰 연기를 펼쳤고, 준비했던 기술을 무난하게 연기한 뒤 빙판에 누워 환호했다.이해인은 경기 뒤 인터뷰에서 “안도감이 들었다. 이렇게까지 한 것이 믿어지지 않아서 긴장이 확 풀렸다. 누울 것이라 생각 못 했는데 누웠다. 그냥 살았다고 생각했다”고 밝혔다.이번 연기에 대해 “쇼트 프로그램보다 프리가 더 떨렸다. 차분하게 끝까지 해낸 나 자신을 칭찬해주고 싶다”고 했다. 첫 번째 올림픽을 마친 것에는 “무사히 잘 마무리했다. 많은 분께 좋은 추억이 생겼으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.쇼트프로그램 14위로 프리스케이팅에서 2그룹·11번째로 연기를 펼친 신지아는 프란츠 리스트의 ‘사랑의 꿈’에 맞춰 연기를 선보였다. 순조롭게 출발했으나 트리플 루프 점프를 뛰다가 착지가 흔들리며 펜스에 손을 댄 것이 아쉬웠다.TES 75.05점, PCS 65.97점을 더해 141.02점을 얻었다. 지난 18일 쇼트프로그램 점수 65.66점과 더해 총점 206.68점을 기록하며 11위를 기록했다. 프리스케이팅 개인 최고점으로, 2024년 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 세계선수권대회에서 받은 138.95점보다 2.07점 높은 점수를 따냈다. 다만 총점은 2024년 주니어 세계선수권대회에서 받은 개인 최고점인 212.43점에 5.75점 못 미쳤다.연기를 마친 신지아는 “트리플 루프에서 실수가 나와 아쉽지만, 최선을 다했기에 후회하지 않는다”고 했다. 이어 “올림픽에서 (프리 스케이팅) 개인 최고점을 기록해 더 의미 있다”며 “이번 올림픽을 치러보니 다음 올림픽에 출전하고 싶은 욕심이 커진다”고 했다. 그러면서 “아쉬운 마음이 있지만, 4년 뒤엔 지금보다 더 성장하고 단단한 모습을 보여드리고 싶다”고 각오를 다졌다.이날 미국의 알리사 리우가 합계 226.76점으로 금메달을 목에 걸었다. 세계랭킹 1위인 일본의 사카모토 가오리가 224.90점으로 은메달, 동메달은 쇼트 1위였던 나카이 아미가 합계 219.16점으로 동메달을 차지했다. 4위도 일본의 치바 모네로가 차지하면서 2, 3, 4위를 휩쓸었다.김기중 기자