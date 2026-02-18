“금메달 딴 뒤 지퍼 훌렁” 브래지어 노출한 레이르담…“15억 추가 수익”[포착]

‘빙판 위 인플루언서’ 유타 레이르담

금메달보다 뜨거운 ‘스포츠 브라’ 세리머니

외신 “나이키 노출 효과만 100만 달러 예상”

이미지 확대 15일 (현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 스피드 스케이팅 여자 500m 경기에서 네덜란드 유타 레이르담이 경기를 마친 후 트랙을 돌고 있다. 2026.02.16. 뉴시스

이미지 확대 금메달 획득 후 기뻐하는 레이르담. AFP=연합뉴스

이미지 확대 나이키 인스타그램 캡처

이미지 확대 네덜란드 스피드스케이팅 유타 레이르담이 9일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 여자 1000m에 출전해 1분12초31로 올림픽 신기록을 세우며 금메달이 확정된 뒤 기쁨의 눈물을 흘리고 있다. 2026.2.10. 뉴스1

이미지 확대 스피드스케이팅 여자 1000m 금메달리스트 네덜란드 유타 레이르담이 9일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 여자 1000m 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000m 경기에서 금메달을 차지한 뒤 기뻐하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 미국 복싱 유튜버 제이크 폴이 9일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 스피드스케이팅 1000m 경기에서 약혼자인 유타 레이르담(네덜란드)이 우승하자 눈물을 흘리고 있다. 2026.02.10. 뉴시스

네덜란드 스피드스케이팅 스타 유타 레이르담(27)이 금메달을 거머쥔 후 스포츠 브라를 공개한 것만으로도 15억원에 이르는 추가 수입을 얻을 것이라는 평가가 나왔다.17일 영국 매체 더 선은 “레이르담이 금메달을 딴 뒤 상의 지퍼를 내려 스포츠 브라를 노출한 세리머니로 100만 달러(약 14억 4700만원)를 벌어들일 것으로 예상된다”고 보도했다.레이르담은 10일 이탈리아 밀라노에서 열린 스피드 스케이팅 여자 1000ｍ에서 1분 12초 31의 올림픽 신기록으로 우승을 차지하며 네덜란드에 이번 대회 첫 금메달을 안겼다.우승이 확정된 뒤 레이르담은 기쁨을 표현하는 과정에서 경기복 상의 지퍼를 내렸고, 안에 입은 흰색 스포츠 브라가 노출됐다. 이는 글로벌 스포츠 브랜드 나이키 제품이다.이 장면은 소셜미디어(SNS)에서 빠르게 확산됐고, 나이키 공식 인스타그램이 해당 사진을 공유하기도 했다.마케팅 전문가들은 “이 사진은 2억 9800만명의 팔로워가 있는 나이키의 SNS를 통해 엄청난 홍보 효과를 누렸을 것”이라며 “100만 달러 이상의 보너스를 받을 만하다”고 전했다.경제 전문지 ‘쿼트’의 편집장 마인더트 슈트는 “레이르담의 SNS 팔로워 수가 620만명이기 때문에 팔로워 1명에 1센트로만 따져도 게시물 하나에 9000만원 정도 가치가 있다”고 분석했다.레이르담의 우승 순간은 네덜란드 브랜드 헤마의 광고에도 활용됐다.헤마는 레이르담이 눈물을 흘리는 장면을 공유하며 자사의 아이라이너에 대해 ‘눈물에도 번지지 않는 방수 제품’이라고 강조했다.레이르담은 경기 후 “지금 이 순간을 절대 잊지 못할 것”이라고 소감을 남겼다.마크 애덤스 국제올림픽위원회(IOC) 대변인은 17일 열린 미디어 브리핑을 통해 “올림픽에 출전한 선수들이 만들어내는 영향력은 크다”면서 “특히 레이르담은 SNS에서 1억건 이상의 조회수를 이끌어냈다”며 그의 엄청난 스타성에 대해 소개하기도 했다.인플루언서급 인기를 자랑하는 레이르담은 이번 대회에 전용기를 타고 이탈리아에 도착했고 이후로도 화려한 일상을 담은 사진을 SNS에 공유하고 있다.그는 유명 유튜버 겸 복서인 제이크 폴과 약혼한 사이로도 유명하다. 폴은 레이르담의 경기를 직접 관전하며 열렬히 응원하는 모습으로 온라인상에서 화제가 되기도 했다.이보희 기자