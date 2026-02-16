황대헌·임종언, 男 500m 탈락… 린샤오쥔 준준결승 진출

이미지 확대 황대헌이 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 예선에서 조 3위로 결승선을 통과하고 있다. 2026.2.16 뉴스1

이미지 확대 임종언이 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 예선에 앞서 몸을 풀고 있다. 오른쪽은 중국으로 귀화한 린샤오쥔(한국명 임효준). 2026.2.16 뉴스1

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 은메달리스트 황대헌(27·강원도청)이 500m 예선에서 탈락했다. 임종언(19·고양시청)도 고배를 마셨다.황대헌은 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 남자 500m 예선 4조에서 41초191을 기록, 류 샤오앙(중국·41초100), 펠릭스 피죤(폴란드·41초179)에 이어 3위로 결승선을 통과했다.황대헌은 스타트 후 3위에 자리 잡은 뒤 코너마다 추월하기 위해 기회를 엿봤으나 3위에 그쳤다.남자 500m는 각 조 상위 2명과 8개 조 3위 선수 8명 중 가장 빠른 기록을 세운 4명이 준준결승에 오른다.황대헌은 3위 중 상위 기록 4명 안에 들지 못해 준준결승 진출에 실패했다.2018년 평창 대회 때 500m 은메달을 땄던 황대헌은 8년 만에 입상에 도전했으나, 예선에서 발목이 잡혔다.8조에서 뛴 임종언은 3위로 달리다 2바퀴를 남기고 추월을 시도했으나 중국으로 귀화한 린샤오쥔(한국명 임효준)이 공간을 허용하지 않았다.마지막 코너에선 아웃 코스를 통해 다시 추월을 노렸으나 균형을 잃으면서 동력을 잃고 결국 조 3위로 레이스를 마쳤다.린샤오쥔은 41초242의 기록으로 2위를 차지해 준준결승에 진출했다.이정수 기자