김길리 덮쳤던 스토더드 또 넘어졌다…쇼트트랙 1000ｍ 탈락

밀라노 올림픽서만 네번째 ‘꽈당’

이미지 확대 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1,000ｍ 예선에 출전한 미국 커린 스토더드가 미끄러지며 가브리엘라 토폴스카(폴란드)와 넘어지고 있다. 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 2000m 계주에서 한국 대표팀 김길리와 충돌했던 미국 여자 국가대표 코린 스토더드가 또 넘어졌다. 이번 대회에서만 벌써 네 번째다.스토더드는 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 여자 1000ｍ 예선 3조에서 3위로 탈락했다.그는 선두 싸움을 펼치다가 결승선을 코앞에 두고 곡선 주로에서 미끄러지면서 가브리엘라 토폴스카(폴란드)와 함께 넘어졌다.그 사이 중국의 궁리가 가장 먼저 결승선을 통과했고, 쓰러진 스토더드와 토폴스카는 준준결승 진출권을 받는 조 상위 2위 안에 들기 위해 결승선을 향해 몸부림치며 기어갔다. 그러나 스토더드는 간발의 차로 토폴스카에게 밀리며 3위에 그쳤다.스토더드는 이번 대회에서 출전 경기마다 넘어지는 불운을 겪었다. 여자 500ｍ와 혼성 2000ｍ 계주에서 총 세 차례 미끄러졌고, 이날 네 번째로 쓰러졌다. 혼성 2000ｍ 계주 준결승 2조 경기에선 주행 도중 넘어지면서 뒤따르던 김길리를 덮쳤고, 한국은 조 3위에 그쳐 상위 2개 팀이 오르는 결승 진출에 실패했다.이후 일부 한국 쇼트트랙 팬들은 스토더드의 인스타그램 계정을 찾아 비난성 댓글을 남겼고, 스토더드는 댓글 창을 닫았다. 아울러 스토더드는 인스타그램 계정을 통해 미국 대표팀 동료들에게 사과하면서 김길리에게도 사과 메시지를 전했다.지난 10일 쇼트트랙 혼성 계주를 비롯해 이번 대회 첫 경기를 치른 주요 국가 쇼트트랙 선수들은 경기가 열린 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나의 얼음판이 너무 무디다고 지적했다. 스케이트 날에 쉽게 깨지고, 깨진 얼음조각이 금방 녹아 아주 미끄러웠다는 것이다. 남자부 최강으로 꼽히는 윌리엄 단지누(캐나다)는 “얼음 상태가 매우 좋지 않았다. 적응하는 데 애를 먹었다”고 했고, 혼성 계주에서 강력한 우승 후보였던 네덜란드도 무른 얼음 탓에 넘어지면서 메달을 놓쳤다.김지예 기자