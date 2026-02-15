스포츠 2026 밀라노 동계올림픽 [속보] 경쟁자들 ‘꽈당’… 황대헌·신동민, 男 1500m 결승 진출 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/winter-olympic/2026/02/15/20260215500011 URL 복사 댓글 0 이정수 기자 수정 2026-02-15 06:15 입력 2026-02-15 06:09 이미지 확대 황대헌이 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준결승에서 질주하고 있다. 황대헌은 조 2위로 결승 진출에 성공했다. 2026.2.15 뉴스1 [속보] 경쟁자들 ‘꽈당’… 황대헌·신동민, 男 1500m 결승 진출 이정수 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 황대헌과 신동민이 진출한 것은 무엇인가요? 준결승 결승