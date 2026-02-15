‘우승 후보’ 린샤오쥔·임종언 충격의 탈락…황대헌·신동민 생존

준준결선 도중 미끄러지며 아쉬운 마무리

이미지 확대 린샤오쥔이 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준준결선에서 넘어지고 있다. 2026.2.15 밀라노 연합뉴스

이미지 확대 임종언(왼쪽)이 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준준결선에서 넘어진 후 일어나고 있다. 오른쪽은 같은 조에서 2위로 경기를 마친 신동민. 2026.2.15 밀라노 연합뉴스

2026 밀라노·코트리타담페초 동계올림픽 유력한 금메달 후보였던 임종언(고양시청)과 린샤오쥔(중국·한국명 임효준)이 허무하게 주 종목에서 탈락했다.두 사람은 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1500m 준준결선 도중 넘어졌다. 각각 한국과 중국의 유력한 금메달 후보였기에 그야말로 충격적인 결과였다.린샤오쥔이 먼저 탈락했다. 린샤오쥔은 4조에서 레이스를 시작했지만 7바퀴를 남겨놓고 넘어지며 완주하지 못한 채 탈락했다. 2018년 평창 대회에서 금메달을 땄던 린샤오쥔은 황대헌을 성추행했다는 논란 속에 징계를 받았고 결국 국적을 바꿨다. 그러나 ‘기존 국적으로 출전한 국제 대회 이후 3년이 지나야 한다’는 규정 때문에 2022년 베이징 대회에 나갈 수 없었다. 절치부심하고 출전한 이번 대회였지만 린샤오쥔의 도전은 허무하게 끝났다.이번 대회 1500m 우승 후보로 꼽혔던 임종언도 결승선 통과를 앞두고 넘어지며 아쉽게 1500m를 마쳤다. 치열한 선두 경쟁을 펼치며 막판 기회를 노렸던 임종언은 마지막 고비를 넘지 못하고 2분38초452를 기록하며 6위에 그쳤고 그대로 탈락했다.임종언과 같은 5조에 출전한 신동민(고려대)은 막판 치열한 경쟁을 뚫고 2위로 들어오며 생존에 성공했다. ‘디펜딩 챔피언’ 황대헌(강원도청)은 3조 1위를 차지하며 명불허전의 실력을 보여줬다.1500m는 이날 결선까지 치른다. 황대헌이 2연패를 달성할지, 신동민이 새로운 왕좌에 오르며 2018년 임효준, 2022년 황대헌으로 이어졌던 한국 남자 1500m 금메달 계보를 이을지 주목된다.류재민 기자