컬링 ‘5G’ 예선 1차전서 미국에 4-8 패

이미지 확대 여자 컬링, 하위 랭커 미국에 아쉬운 역전패 한국 여자 컬링 대표팀(경기도청)이 12일(현지 시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 1차전 미국과 경기하고 있다. 세계 랭킹 3위 한국이 10위 미국에 4-8로 역전패하며 1패를 기록했다. 2026.02.12. 코르티나담페초 AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2018 평창 동계올림픽 이후 8년 만에 올림픽 메달에 도전하는 한국 여자 컬링이 미국에 패하며 예선 라운드를 불안하게 출발했다.세계 랭킹 3위인 한국 여자 컬링 대표팀(경기도청)은 12일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 10위 미국과의 예선 1차전에서 4-8로 역전패했다. 여자 컬링은 10개국이 출전해 라운드로빈 형식으로 예선을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 오른다.스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 대표팀은 2엔드에서 첫 득점하며 1-0으로 앞서 나갔고, 3엔드에 2-0으로 달아났다. 하지만 미국이 4엔드 후공 상황에서 2점을 쓸어 담으며 승부는 2-2 원점으로 돌아갔다.두 팀 모두 5엔드에서 득점하지 못하면서 동점으로 전반을 마쳤고, 후반은 시작과 동시에 미국이 집중력을 발휘했다. 6엔드에서 2-3으로 경기를 뒤집는데 성공한 미국은 7엔드에서 2점 더 달아났다. 한국이 8엔드에서 반격에 성공해 4-5까지 따라붙었지만, 4-6으로 뒤진 채 맞이한 마지막 10엔드에서 승부가 갈렸다.김은지가 7번째 스톤으로 더블 테이크아웃을 시도해 2, 3, 4번 스톤을 확보하면서 대량 득점 기회를 만들었다. 그러나 미국 피터슨이 정확한 샷으로 한국의 2번 스톤을 밀어내면서 승기를 가져갔다. 이어 김은지는 마지막 스톤으로 미국의 1, 2번 스톤을 걷어내는 더블 테이크를 시도했으나 실패하면서 고배를 마셨다.한국은 13일 오전 개최국 이탈리아와 라운드로빈 2차전을 치른다.박성국 기자