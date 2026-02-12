콘돔 1만개 뿌렸는데…“벌써 바닥 보여” 올림픽 선수촌 깜짝 근황

이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 선수촌에 1만개가량의 콘돔이 배포된 것으로 알려진 가운데, 콘돔이 벌써 바닥을 보이는 것으로 전해져 눈길을 끈다. 틱톡 캡처

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 선수촌에 1만개가량의 콘돔이 배포된 것으로 알려진 가운데, 콘돔이 벌써 바닥을 보이는 것으로 전해져 눈길을 끈다.11일(현지시간) 더선 등에 따르면 이번 대회에는 9700개 이상의 콘돔이 올림픽이 열리고 있는 선수촌 각 지역에 비치됐다. 이번 대회에는 92개국 2900명의 선수가 참가한다.밀라노·코르티나 2026 조직위 관계자는 “올림픽 기간에 선수촌 내에서 콘돔을 무료로 제공하는 것은 전통에 따른 예방 조치의 일환”이라며 “1년 내내 금욕과 적절한 수면을 유지하기 위해 절제하는 삶을 살아온 선수들은 경쟁을 마친 뒤 억눌린 에너지를 쏟아내는 경향이 있다”고 전했다.조직위는 “올림픽 기간에 콘돔 추가 물량은 계속 제공될 것”이라며 “올림픽에서는 하계와 동계를 막론하고 선수촌에서 콘돔을 무료 배포해 왔다. 선수들의 안전한 성관계를 장려하기 위한 조치”라고 설명했다.이날 한 매체는 “밀라노 올림픽에서 제공되고 있는 콘돔 상자가 벌써 바닥을 보인다”며 콘돔이 선수들의 높은 관심을 받고 있다는 사실을 전하기도 했다.스페인 피겨스케이팅 아이스댄스 국가대표 올리비아 스마트는 소셜미디어(SNS)를 통해 영상을 올려 “올림픽 콘돔이 궁금했던 분들을 위해 직접 찾아봤다”며 “침실 근처 공간에서 쉽게 발견할 수 있다”고 전했다.영상에는 선수촌 복도 선반 위에 ‘콘돔’(condoms)이라고 적힌 플라스틱 통이 놓여 있고, 그 안에 올림픽 로고가 새겨진 노란색 포장지의 콘돔이 담겨 있는 모습이 담겼다. 일부는 이미 소진돼 통 안이 바닥을 보일 정도였다.앞서 2024 파리 하계올림픽에서는 선수촌에 머문 약 1만 500명의 선수를 위해 남성용 콘돔 20만개, 여성용 콘돔 2만개 등이 제공된 바 있다.당시 배포된 콘돔 포장에는 대회 마스코트 이미지와 함께 “사랑에서도 경기에서도 페어플레이를 하세요”, “함께 승리를 나누고 성병으로부터 자신을 보호하세요”, “금메달리스트가 아니어도 사용할 수 있습니다” 등의 문구가 담겨 화제가 됐다.파리 올림픽 당시 의료 서비스를 총괄했던 로랑 달라르는 올림픽 공식 웹사이트를 통해 공개된 인터뷰에서 “올림픽 선수촌에 머무는 선수 1만 500명과 그 외 지역에 머무는 선수들을 위해 충분한 피임 도구를 제공했다”고 밝혔다.달라르는 “열정적인 분위기가 악명 높은 올림픽 경기장은 대학생들 사이에 있는 것과 비슷하지만, 땀이 훨씬 더 많이 나는 곳이므로 안전한 성관계가 무엇보다 중요하다”고 했다.이번 대회 역시 각 선수촌에서 자유롭게 콘돔을 가져갈 수 있도록 했으며, 물량이 부족할 경우 요청에 따라 추가 공급이 이뤄질 예정이다.하승연 기자