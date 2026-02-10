女 쇼트트랙 500m, 최민정·김길리·이소연 준준결승 진출

쇼트트랙 최민정, 김길리(이상 성남시청), 이소연(스포츠토토)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 500ｍ 준준결승에 진출했다.
세 선수는 10일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 여자 500ｍ 예선 문턱을 넘었다.
김길리는 예선 2조에서 43초301를 기록하며 코트니 사로(캐나다)에 이어 2위에 올랐다.
예선 6조에 속한 최민정도 43초204의 기록으로 조 2위로 예선을 통과했다.
쇼트트랙 개인전은 각 조 상위 2명과 각 조 3위 선수 중 가장 빠른 기록을 낸 4명이 준준결승에 진출한다.
이소연은 예선 7조에서 3위로 결승선을 통과했으며, 8개 조 3위 선수 8명 중 기록 순위 4위를 기록하며 준준결승에 올랐다.
쇼트트랙 여자 500ｍ 메달레이스는 13일에 열린다.
김소라 기자
