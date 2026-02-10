올림픽 새 역사 향해…스노보드 클로이 김부터 크로스컨트리 클레보·봅슬레이 프리드리히

이미지 확대 미국 스노보드 국가대표 클로이 김이 9일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 하프파이프 경기 전 기자회견에서 각오를 밝히고 있다. 리비뇨 AP 연합뉴스

이미지 확대 미국 스노보드 국가대표 클로이 김이 9일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 하프파이프 경기를 대비해 훈련하고 있다. 리비뇨 AP 연합뉴스

이미지 확대 노르웨이 크로스컨트리 대표 요한네스 클레보가 8일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 10㎞+10㎞ 스키애슬론에서 46분11초0으로 우승한 뒤 금메달을 들어 보이고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 독일 봅슬레이 국가대표 프란체스코 프리드리히가 지난달 29일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 대비해 훈련하고 있다. 프리드리히 소셜미디어

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 스노보드의 간판 클로이 김을 비롯해 노르웨이 크로스컨트리 대표 요한네스 클레보, 독일 봅슬레이의 상징 프란체스코 프리드리히 등이 동계올림픽의 새 역사로 향하는 길목에 들어섰다.한국계 미국 대표인 클로이 김은 11일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 예선에 출격한다. 1·2차 시기 중 높은 점수를 기준으로 상위 12명이 13일에 결선을 치른다. 2018 평창 대회에서 18세의 금메달리스트로 깜짝 등극했던 클로이 김은 이번 대회에서 스노보드 종목 최초 올림픽 3연패에 도전한다. 이 기록에 도전했던 에스터 레데츠카(체코)는 지난 8일 여자 평행 대회전 8강에서 탈락했고, 안나 가서(오스트리아)도 10일 여자 빅에어 결선에서 8위에 그쳤다.유력 경쟁자는 2025~26시즌 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 3승을 거둔 최가온(세화여고)이다. 클로이 김은 자신을 롤모델로 꼽아온 18세 최가온에 대해 “거울로 우리 가족을 보는 듯한 느낌”이라며 “큰 무대에서 보니 감회가 새롭다. 성장하는 모습이 멋있다”고 말했다. 그는 지난달 훈련 도중 다친 어깨에 대해선 “보호대를 차고 테이핑을 단단히 감았다”면서 “시즌 첫 대회가 올림픽이라 부담스럽지만 머리를 비우고 시합에 집중할 것”이라고 강조했다.클레보는 올림픽 역대 최다 금메달(8개)을 향해 전진한다. 그는 지난 8일 크로스컨트리 남자 10㎞+10㎞ 스키애슬론에서 개인 통산 6번째 금메달을 목에 걸었다. 2018년 평창에서 금 3개, 2022년 베이징에서 금 2개를 따낸 클레보는 이번 대회에서 총 6개 종목에 출전한다. 그가 금메달을 2개 추가하면 올레 에이나르 비에른달렌(바이애슬론)과 비에른 델리, 마리트 비에르옌(이상 크로스컨트리스키) 등 자국의 전설들과 어깨를 나란히 하게 된다.프리드리히는 2022년 베이징 대회 봅슬레이 2인승, 4인승에서 종목 사상 처음 2관왕, 2연패를 동시에 달성했다. 그가 한 종목에서라도 3회 연속 우승하면 봅슬레이 역대 최다 금메달리스트가 된다. 5번째 올림픽에 출전하는 케일리 험프리스(미국)는 자신이 세운 여자부 봅슬레이 최다 금메달(현 3개) 기록을 경신할 기세다.마틸데 그레몽(스위스)과 구아이링(중국)은 9일 각각 여자 슬로프스타일 1위, 2위를 차지하며 올림픽 프리스타일 스키 개인 최다 메달을 4개로 늘렸다. 그레몽은 2018년 평창에서 은 1개, 2022년 베이징에서 금 1개와 동1개를 따냈고, 구아이링은 베이징에서만 금 2개, 은 1개를 쓸어 담았다.서진솔 기자