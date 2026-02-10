‘사랑꾼 보더’ 김상겸 “아내 선물은 메달로…금메달 따겠다”

10일 인천국제공항 통해 금의환향

온 가족 마중…부인 박한솔씨 눈물

“다음 올림픽까지 최선 다하겠다”

이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 차지한 김상겸이 10일 인천국제공항을 통해 귀국해 아내 박한솔씨와 기념촬영을 하고 있다. 2026.2.10 연합뉴스

이미지 확대 김상겸이 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 은메달을 들며 환호하고 있다. 2026.2.8 리비뇨 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 대한민국 선수단에 첫 메달을 안겨준 스노보드 김상겸(37·하이원)이 뜨거운 환호 속에 10일 인천공항을 통해 입국했다.이날 김상겸의 입국 현장에는 가족 8명이 총출동해 반겼다. 장인 박기칠씨는 손수 제작한 축하 플래카드를 들고 환영했고 아내 박한솔(31)씨는 준비한 꽃다발을 그의 품에 안기고 꽃목걸이를 직접 걸어줬다.김상겸은 이날 입국장에서 취재진과 만나 “타지역에서 하는 올림픽이어서 평창 때보다는 부담감이 솔직히 좀 덜했다”면서 “좋은 성적으로 메달을 딸 수 있어서 너무 행복하고 감사드린다”고 소감을 밝혔다.김상겸은 지난 8일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 대회 스노보드 남자 평행대회전 베냐민 카를(오스트리아)과 결승에서 0.19초 차로 분패해 은메달을 획득했다. 이는 이번 대회 한국 선수단 1호 메달이자 한국의 동·하계올림픽 통산 400번째 메달이다. 해외에서 열리는 동계올림픽 스키·스노보드 종목 한국 선수의 첫 메달이기도 하다.김상겸은 2014년 소치 대회 때 17위를 차지했고 2018년 평창 대회 15위, 2022년 베이징 대회 24위를 거쳐 4번째 도전 만에 은메달을 걸었다. 선수 생활을 계속 이어가기 쉽지 않아 막노동을 했다는 사실도 알려져 화제가 됐다.아내 박한솔씨는 “경기가 안 풀릴 때는 욕 한 번 해달라고 하면 욕도 해주고 바라는 대로 많이 해주면서 버텨왔다”면서 “그동안의 땀방울이 모여서 받을 수 있게 된 것 같다. 포기하지 않고 끝까지 잘해줘서 고맙다”고 울음을 터뜨렸다.김상겸은 포상금 2억원을 받는다. 그는 “통장에 들어와 봐야 알 것 같다”면서 “그렇게 큰돈을 만져보기가 쉽지 않아서 아직 사용할 계획을 못 정하고 있다”고 말했다. 아내 선물을 묻자 은메달을 목에 걸며 “메달로 주는 것으로 하겠다”고 말해 웃음을 안겼다.앞서 그는 아내와 통화하면서 울었던 게 주목을 받았다. 김상겸은 “메달 따고 얼굴 보니까 막 눈물이 막 나더라. 그래서 너무 감격스럽고 고맙기도 하고 미안한 마음에 좀 울었던 것 같다”고 털어놨다. 이날 마중 나온 아내에게는 “고맙고 사랑한다”고 말하며 사랑꾼의 면모를 보였다.이제 막 대회가 끝났지만 김상겸은 다음 올림픽을 조준하고 있다. 경험이 중요한 스노보드 평행대회전은 선수들의 연령대가 높은 편이다. 다만 이로 인해 올림픽 종목 폐지설도 나온다.김상겸은 “앞으로 몸이 가능하다면 최대 두 번까지는 나가고 싶지만 상황을 봐야 할 것 같다”면서 “당장 내년에 세계선수권도 있고 이후로 3년 지나면 또 올림픽이 있으니까 그때까지 최선을 다해서 준비해야겠다”고 말했다. 그는 “더 큰 목표는 당연히 금메달”이라며 “못 받아봤으니까 금메달을 목표로 최선을 다해야 하지 않을까 싶다”고 강조했다.류재민 기자