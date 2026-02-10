“저 사실은 목수입니다”…폰 알멘 ‘대회 첫 금’이어 ‘첫 2관왕’

이미지 확대 스위스 폰 알멘(오른쪽)과 탕기 네프가 10일(한국시간) 이탈리아 보르미오의 스텔비오 스키 센터에서 열린 알파인 스키 남자 팀 복합 경기에 금메달을 딴 뒤 깨물어보이고 있다. 보르미오 AFP 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여름에는 건설 현장에서 일하고, 겨울엔 스키를 타는 ‘목수 겸 스키 선수’가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 첫 금메달에 이어 첫 2관왕에 올랐다. 주인공은 스위스 스키 선수 프란요 폰 알멘(24)이다.폰 알멘은 10일(한국시간) 이탈리아 보르미오의 스텔비오 스키 센터에서 열린 알파인 스키 남자 팀 복합 경기에 탕기 네프와 ‘스위스 2팀’으로 출전해 합계 2분 44초 04의 기록으로 정상에 올랐다. 알파인 스키 팀 복합은 두 명의 선수가 팀을 이뤄 한 명씩 회전과 활강 경기를 치러 합산한 기록으로 순위를 정한다. 폰 알멘이 이날 팀 복합 활강 주자로 나서 1분 52초 22로 전체 4위에 그쳤지만, 회전 주자 네프가 전체 1위 기록에 해당하는 51초 82만에 레이스를 마치면서 정상에 올랐다.폰 알멘은 지난 7일 같은 장소에서 열린 알파인 스키 남자 활강에서 1분 51초 61의 기록으로 우승을 차지하며 대회 ‘1호 금메달’을 획득했다. 이번에 금메달을 추가하며 대회 첫 2관왕에 등극하는 영예를 안았다.기록만큼이나 폰 알멘의 독특한 이력이 화제다. 그는 17세 때 갑작스럽게 아버지를 여의고 생활고를 겪었다. 하지만 마을 사람들의 크라우드펀딩으로 훈련 자금을 모았고, 이듬해 국가대표에 뽑히면서 스키를 계속 탈 수 있었다. 그럼에도 경제적 어려움이 이어지자 명문 스키 트레이닝 스쿨 대신 4년간 목공 훈련을 받고 현장을 누볐다. 그는 경기가 열리지 않는 여름철에는 몇 주 동안 건설 현장에서 일한다.폰 알멘은 7일 첫 번째 금메달을 받았을 때 “솔직히 말해서, 아직도 나무를 깎는 꿈을 꾸고 있는 것 같다”고 밝혔다. ‘세계 최고 스타가 되었으니 이제 목수 일을 관둘 것이냐’는 질문에 “나의 손은 나무 냄새를 좋아한다. 아마 다음 주면 고향 작업실로 돌아가서 친구들의 일을 돕고 있을지도 모르겠다”고 답했다.두 번째 금메달을 딴 뒤에는 “금메달 두 개라니 정말 말도 안 된다”며 감격을 감추지 못했다. 그러면서 “활강에서의 첫 메달은 오롯이 내 노력의 결과였지만, 이번 두 번째 메달은 동료인 탕기 네프가 큰 역할을 해줬기에 더 특별하다”고 공을 돌렸다.김기중 기자