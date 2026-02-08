컬링 믹스더블 ‘선영석’, 에스토니아 잡고 5연패 뒤 2연승

이미지 확대 김선영-정영석, 에스토니아 잡고 2연승 한국 컬링 대표팀의 김선영과 정영석이 8일(현지 시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 컬링 믹스더블 라운드로빈 7차전에서 마리에 칼드비-하리 릴 조(에스토니아)와 경기하고 있다. 김선영-정영석 조가 9-2로 승리하면서 5패 끝 2연승을 올렸다. 2026.02.08. 코르티나담페초 AP 뉴시스

컬링 믹스더블의 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 라운드로빈에서 5연패 뒤 2연승을 달렸다.두 선수는 8일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 라운드로빈 7차전에서 에스토니아의 마리에 칼드비-하리 릴 조를 9-3으로 꺾었다.전날 강호 미국에 첫 승을 거뒀던 한국은 라운드로빈 2승 5패를 기록했다.김선영-정영석은 1엔드에서 대거 3득점에 성공하며 기선을 제압했고, 선공을 잡은 2엔드에서도 2득점을 추가하면서 점수 차를 벌여나갔다.이어 선공인 3엔드에서 한 점을 내줬으나 4엔드에서 상대 실수를 활용해 2득점 하며 7-1로 더 치고 나갔다.5엔드에선 대량 실점 위기에서 김선영이 마지막 샷을 하우스 안으로 집어넣으며 1실점으로 막았다.후공을 잡은 한국은 6엔드에서 두 점을 추가하면서 승부를 갈랐다.혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 총 10개 팀이 출전해 라운드로빈 방식의 예선을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 진출, 최종 순위를 가리는 방식으로 진행된다.다만 한국은 초반 5경기를 모두 잃어 4강 진출 가능성이 희박한 상황이다.박성국 기자