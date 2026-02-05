[포토] ‘올림픽 향한 발걸음’ 결전지 입성한 차준환

1 / 6 이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 피겨스케이팅 차준환이 4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 말펜사 국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.2.5

이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 피겨스케이팅 차준환이 4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 말펜사 국제공항으로 입국해 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.2.5

이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 피겨스케이팅 대표팀 차준환이 4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 말펜사 국제공항을 통해 입국하며 팬에게 사인해주고 있다. 2026.2.5

이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 피겨스케이팅 차준환이 4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 말펜사 국제공항으로 입국해 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.2.5

이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 피겨스케이팅 이해인이 4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 말펜사 국제공항으로 입국해 팬에게 받은 꽃 한 송이를 들고 이동하고 있다. 2026.2.5

이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 피겨스케이팅 신지아가 4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 말펜사 국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.2.5

피겨 스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)이 이탈리아 현지 팬들의 열광적인 응원을 받으며 결전지에 입성했다.차준환은 5일(한국시간) 피겨 대표팀 동료들과 함께 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽의 관문인 이탈리아 밀라노 말펜사 공항에 도착했다.차준환은 “이렇게 많은 팬이 반겨주시고 응원해주셔서 감사하다”며 “응원에 힘입어서 좋은 모습을 보여드리겠다”고 말했다.차준환은 피곤한 기색 없이 팬들의 사인 요청에 응하며 밝게 감사 인사를 전했다.그는 “올림픽 출전이 실감 나기 시작했다”며 “국제빙상경기연맹(ISU) 4대륙 선수권대회를 마친 뒤 일주일 정도의 시간이 있었는데, 몸 상태를 회복하며 만반의 준비를 마쳤다”고 말했다.이어 “좋은 연기를 펼치기 위해선 현지 적응을 잘해야 하는데, 비행기 안에서부터 숙면하며 컨디션 관리를 시작했다”며 “경기 날까지 최고의 몸 상태를 만들 수 있도록 집중하겠다”고 다짐했다.차준환은 세 번째 올림픽 무대에 선다.그는 휘문고 재학 시절이던 2018년 평창 동계 올림픽에서 종합 15위를 기록했고, 2022 베이징 동계 올림픽에서는 감동적인 연기로 종합 5위에 올랐다.차준환은 이번 대회를 자신의 마지막 올림픽 무대라는 생각으로 출전한다.그는 “많이 설렌다”며 “이번 올림픽에선 단체전(팀 이벤트)과 개인전을 모두 출전하는데, 단체전부터 멋진 모습을 보여드리고 싶다”고 말했다.차준환이 출전하는 피겨 경기는 8일부터 시작한다.온라인뉴스부