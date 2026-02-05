대한민국 2026 동계올림픽 첫 승리 실패…컬링 믹스더블 ‘선영석’팀, 스웨덴에 완패

이미지 확대 스위핑하는 김선영 컬링 믹스더블 국가대표 김선영이 4일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 밀라노·코르티나 동계올림픽 스웨덴과의 라운드로빈 경기에서 스위핑을 하고 있다. 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 대한민국 선수단 중 가장 먼저 경기에 나선 컬링 믹스더블의 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 첫 승전고를 울리는 데 실패했다.김선영-정영석은 5일(한국시간) 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 올림픽 믹스더블 라운드로빈 첫 경기에서 스웨덴의 이사벨라 브라노-라스무스 브라노에게 3-10으로 졌다. 첫 상대였던 이사벨라 브라노와 라스무스 브라노는 친남매로, 2024년 세계선수권대회 우승을 합작한 팀이다.김선영-정영석은 1엔드 후공에서 1점을 선취하고 2엔드와 3엔드에서 2점씩 주고받으며 3-2로 앞섰다. 그러나 4엔드에서만 3점을 내주며 역전을 허용했다. 5엔드에서 4점을 빼앗기면서 3-9까지 점수가 벌어진 게 패착이 됐다. 방어용 스톤을 정중앙이 아닌 양옆에 놓아 득점에 유리한 상황을 만드는 파워 플레이를 6엔드에 시도했지만 오히려 1점을 더 내주며 3-10으로 무릎을 꿇었다.혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 모두 10개 팀이 출전해 1경기 이상씩 치르는 ‘라운드로빈’ 방식으로 상위 4개 팀이 준결승에 진출하고, 이후 최종 순위를 가린다.김선영-정영석은 이날 오후 6시 5분부터 같은 장소에서 2022년 베이징 동계 올림픽 금메달리스트인 개최국 이탈리아의 스테파니아 콘스탄티니-아모스 모사네르와 2차전에 나선다. 개최국 이탈리아에 컬링 최초 올림픽 메달을 안겨준 선수인 스테파냐 콘스탄티니는 코르티나 출신이어서 홈팬들의 엄청난 응원이 예상된다.김기중 기자