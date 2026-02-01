이탈리아 입성한 올림픽 한국 선수단…“깜짝 스타 나올 것”

이미지 확대 쇼트트랙 여자 국가대표 심석희(가운데)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 앞두고 1일 이탈리아 밀라노 선수촌에서 임원 및 동료 선수들로부터 생일 축하를 받고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 대한민국 선수단이 금빛 발걸음을 내디뎠다. 1일 대한체육회에 따르면 이수경 단장을 필두로 한 선수단 본진 45명 중 38명은 이탈리아 밀라노에, 썰매 종목 등 선수단 7명은 코르티나담페초에 31일 각각 도착했다. 4일 도착하는 피겨스케이팅 국가대표 차준환 등 나머지 선수들도 속속 이탈리아로 들어올 예정이다.선수 71명을 포함해 모두 130명으로 구성된 선수단은 밀라노와 코르티나담페초 선수촌에 입촌해 시차 적응과 컨디션 조절에 들어간다. 31일 개장한 선수촌은 올림픽 기간 선수들의 생활 거점, 훈련 및 회복 시설 등의 공간으로 이용된다.선수단은 금메달 3개 획득과 종합 순위 10위 이내를 목표로 하고 있다. 이 단장은 앞서 30일 인천국제공항에서 출국하며 “금메달 3개는 꼭 땄으면 좋겠고, 깜짝 스타도 나올 것 같다”면서 “준비 과정에서 선수들이 부당한 상황을 당하지 않도록 대처하는 위기 대응에 가장 많이 신경 썼다. 기대한 만큼의 결과를 낼 수 있도록 잘 뒷받침하겠다”고 밝혔다. 세 번째 올림픽에 출전하는 대표팀 주장 쇼트트랙 국가대표 최민정(성남시청)은 “주장을 맡은 만큼 책임감을 갖고 제가 할 수 있는 역할에 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.이번 올림픽에는 90개 국가올림픽위원회(NOC) 선수단 2900여명이 참가해 8개 종목, 16개 세부 종목에서 모두 116개의 금메달을 놓고 경쟁을 벌인다. 한국은 5일 오전 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열리는 컬링 믹스더블 라운드로빈 경기로 대회를 시작한다. 개회식은 7일 밀라노 산시로에서 열린다.김기중 기자