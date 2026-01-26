차준환, 4대륙선수권 2위… ‘금빛’ 밀라노 보인다

동계올림픽 메달 청신호

이미지 확대 차준환이 25일 중국 베이징에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 사대륙선수권대회 남자 싱글 프리 스케이팅에서 ‘미치광이를 위한 발라드’ 음악에 맞춰 연기를 선보이고 있다.

이미지 확대 최종 2위에 오른 차준환이 은메달을 들고 있는 모습.

한국 피겨 스케이팅 간판 차준환(25·서울시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 열린 마지막 국제대회에서 최종 2위를 차지하며 올림픽 메달 기대감을 키웠다.차준환은 25일 중국 베이징에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 사대륙선수권대회 남자 싱글 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 97.46점과 예술점수(PCS) 87.27점을 합쳐 184.73점으로 전체 1위를 차지했다. 전날 쇼트 프로그램에서 점프 실수로 6위(88.89점)에 그쳤던 아쉬움을 털어내는 완벽한 경기였다.프리 스케이팅 점수와 합계점수 273.62점은 모두 시즌 최고 기록이다. 이번 시즌 프리 스케이팅 프로그램 곡을 ‘물랑루즈’로 준비해 대표선발전까지 치렀던 차준환은 이번 대회를 앞두고 ‘미치광이를 위한 발라드’로 곡을 바꿨다. 그리고 이날 경기를 통해 과감한 선택의 이유를 증명했다.차준환은 첫 점프 과제인 고난도 쿼드러플 살코(9.70점)를 깔끔하게 뛰어 수행점수(GOE) 3.33점을 받았다. 이어진 쿼드러플 토루프(9.50점)에서도 GOE 2.31을 챙기며 2연속 4회전 점프를 안정적으로 처리했다.트리플 러츠(5.90점)와 트리플 악셀(8.00점)까지 가산점을 챙겼을 뿐 아니라 시퀀스, 스핀 등 모든 과제에서 착실히 GOE를 따내며 순조롭게 연기를 마쳤다. 프리 스케이팅에서 180점 이상을 받은 선수는 차준환이 유일했다.쇼트 프로그램에서 98.59점으로 전체 1위였던 미우라 가오(21)가 합계 273.73점으로 차준환에 0.11점 앞선 점수로 우승을 차지했다. 차준환은 2024년 동메달, 2025년 은메달에 이어 이 대회 3년 연속 메달을 따냈다. 2022년 대회 금메달까지 포함하면 4번째 메달이다.차준환과 함께 올림픽에 출전하는 김현겸(20·고려대)은 합계 208.92점으로 17위에 올랐다. 이재근(19·수리고)은 211.22점으로 16위를 차지했다.앞서 여자 싱글에서는 이해인(21·고려대)이 192.66점으로 5위, 신지아(18·세화여고)가 185.06점으로 6위를 차지했다.류재민 기자