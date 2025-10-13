역도 간판 박혜정, 허리 통증 딛고 2년 만에 ‘세계 정상’

이미지 확대 박혜정이 11일 밤(한국시간) 노르웨이에서 열린 세계역도선수권대회 여자 86㎏ 이상급에서 인상, 용상 합계 283㎏을 들어 2년 만에 정상을 탈환하고 있다.

한국 역도의 간판 박혜정(22·고양시청) 2년 만에 세계선수권대회 정상을 탈환했다.박혜정은 11일 밤(한국시간) 노르웨이 푀르데에서 열린 2025 세계역도선수권대회 여자 최중량 86㎏ 이상급에 출전해 인상에서 125㎏, 용상에서 158㎏로 각 정상에 오르며 합계(283㎏) 부문까지 싹쓸이했다.2024년 파리올림픽 은메달리스트 박혜정은 이로써 2023년 사우디아라비아 리야드 대회에 이어 두 번째로 세계선수권 정상에 섰다. 지난해 바레인 마나마 대회에선 2위. 디펜딩챔피언 리옌(중국)과 파리올림픽 챔피언 리원원(중국)이 모두 불참하면서 박혜정의 우승 가능성이 높게 점쳐졌다. 박혜정은 허리, 무릎 통증에 고생했으나 2위 마리펠릭스 사리아(쿠바·인상 118㎏·용상 157㎏), 3위 메리 타이슨라펜(미국·인상 115㎏·용상 154㎏)을 어렵지 않게 따돌렸다.박혜정은 우승 뒤 소셜미디어(SNS)에 “현지에 머무는 시간이 길어지면서 통증이 심해졌다”며 “충분히 훈련하지 못했고 경기에 집중하기 어려웠지만 ‘모두가 같은 조건’이라는 생각으로 마무리했다”고 토로했다. 이어 “겉으로 괜찮아 보여도 속으로 수없이 무너지고 다시 일어섰다. 이번 경험을 성장의 계기로 삼겠다. 끝이 아닌 또 다른 시작”이라고 강조했다. 한국 역도는 남자 최중량 110㎏ 이상급에서 송영환(홍천군청)이 값진 동메달을 따내며 종합 공동 5위(금1·동1)로 대회를 마무리했다. 송영환은 인상 7위(175㎏)에 그쳤지만 용상 3위(235㎏)에 올라 합계 3위로 뛰어올랐다.한국은 인상, 용상, 합계를 따로 따지는 전체 메달 순위에서는 대회 초반 손현호(광주시청)가 남자 79㎏급에서 따낸 용상 동메달 1개를 합쳐 6위(금3·동3)에 자리했다. 역도 세계선수권은 합계(인상+용상)만으로 메달을 주는 올림픽과 달리 세 부문을 각각 수상한다.한편, 북한은 종합(금5·은3·동1)과 전체 메달(금17·은5·동1) 순위 모두 1위에 등극하며 역도 강국 면모를 뽐냈다.서진솔 기자