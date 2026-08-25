“배구의 아이콘이다” 역시 김연경! AVC 홍보대사 됐다

2년간 활동…선수위원장도 맡아

이미지 확대 김연경. 대한체육회 제공

세줄 요약 AVC 선수위원장·홍보대사 선임

2028년 9월까지 임기 확정

선수 목소리 대변·배구 확산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김연경이 아시아배구연맹(AVC) 선수위원회 위원장과 홍보대사로 선임됐다.AVC는 24일 “아시아 배구의 아이콘인 김연경이 아시아 배구 연맹 선수 위원회 의장과 AVC 대사로 활동할 예정”이라며 “대륙에서 가장 뛰어나고 영향력 있는 인물 중 한 명을 선수들의 목소리를 강화하고 아시아 전역에 배구를 알리는 데 중점을 둔 확대된 리더십 역할로 영입했다”고 전했다.김연경의 임기는 2028년 9월 1일까지다. 김연경은 아울러 선수위원장으로서 이사회 멤버로도 활동한다. 국제 배구계 행정가가 부족했던 한국으로선 반가운 일이다.AVC는 “엘리트 선수 경험과 리더십, 국제적 위상이 어우러진 김연경이 AVC와의 협력을 통해 새로운 차원을 맞이할 것”이라며 “선수 위원회 의장으로서 선수들의 목소리와 관점을 대변하는 데 힘쓸 것이며, AVC 홍보대사로서는 대륙 전역에서 배구를 대표하고 알리는 역할을 맡게 된다”고 설명했다.라몬 수자라 AVC 회장은 “김연경은 뛰어난 경력과 코트 안팎에서 보여준 리더십, 배구에 대한 헌신은 아시아 배구를 대표하고 우리 선수들의 목소리를 대변하는 홍보대사 역할을 맡기에 가장 적합한 인물”이라고 말했다.김연경은 아시아 배구를 넘어 세계 배구의 아이콘으로서 국가대표팀과 해외 유수 리그에서 굵직한 족적을 남겼다. 은퇴 후에도 배구 발전을 위해 활발한 활동을 하고 있다. MBC 예능프로그램 ‘신인감독 김연경’을 통해 배구 인기를 넓혔고 흥국생명 배구단 어드바이저로서 구단 운영을 돕고 있다. KYK 파운데이션을 운영하면서 유망주 및 스포츠 꿈나무들도 지원한다.김연경이 이번에 AVC 선수위원회 의장직과 홍보대사까지 맡으면서 국제적인 활동으로도 범위를 넓히게 됐다. 김연경은 그간 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 아시아 선수들의 현장 목소리를 연맹 행정에 적극 전달하는 임무를 수행할 예정이다.류재민 기자