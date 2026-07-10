정관장? 이제는 현대건설의 메가 파워…‘인니 특급’ 메가가 돌아왔다

세줄 요약 메가, 현대건설 아시아 쿼터로 한국 복귀

정관장 시절 맹활약, 득점 3위·공격 1위

입국장서 우승 목표와 남편 동반 생활 언급

이미지 확대 현대건설 메가왓티가 10일 인천국제공항을 통해 입국해 활짝 웃고 있다. 현대건설 제공

여자 프로배구 코트를 폭격했던 ‘인도네시아 특급’ 메가왓티 퍼티위(등록명 메가)가 다시 한국으로 돌아왔다. 그런데 유니폼은 익숙한 정관장이 아닌 현대건설로 갈아입었다.

“한국에 다시 들어오게 돼 기쁘다”라면서 “새 시즌 목표는 우승이다. 남편과 함께 들어오게 돼 더 안정적으로 생활할 수 있을 것 같다”고 기대감을 밝혔다.

2024~25시즌에는 득점 3위, 공격 종합 1위에 오르는 등 공격 전 부문에서 맹위를 떨치며 정관장을 챔피언 결정전까지 이끌었다. 다만 우승의 영광은 현역 은퇴를 선언한 ‘여제’ 김연경이 포진한 흥국생명이 차지했다.

메가는 시즌 종료 후인 2025년 4월 ‘가족과 함께 시간을 보내기로 했다’며 인도네시아로 돌아갔고, 최근 현대건설의 아시아 쿼터로 영입되면서 1년 3개월 만에 한국 땅을 밟았다.

이미지 확대 정관장 시절의 메가. 한국배구연맹 제공

메가 측 관계자는 “메가는 지난해 8월 인도네시아에서 결혼했다”며 “부부는 현대건설이 제공하는 숙소에서 함께 지낼 예정”이라고 전했다.

이어 이달 말 충북 진천선수촌에서 열리는 한국 여자배구대표팀과 인도네시아 대표팀의 평가전도 참관하기로 했다.

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현대건설의 새 아시아 쿼터 선수로 계약한 메가는 10일 인천국제공항 입국장에서 취재진과 만나인도네시아 국가대표 출신 아포짓 스파이커 메가는 2023~24시즌부터 2024~25시즌까지 정관장에서 맹활약하며 타 구단의 경계 1순위 공격수로 떠올랐다.새 시즌에는 남편과 함께 한국에서 생활한다.메가는 11일 현대건설 선수들과 상견례를 한 뒤 팀 훈련을 시작할 예정이다.박성국 기자