망할 뻔했는데…전새얀·송은채 품고 외국인 영입도 마친 SOOP, 정상 전력 속도전

페퍼저축은행 인수 후 적극적 영입

김세진 감독 “경험·패기 조화 중요”

이미지 확대 송은채(왼쪽)와 전새얀. SOOP 배구단 제공

이번 영입은 즉시 전력감과 미래 자원을 동시에 확보해 신구 조화를 이루겠다는 김세진 초대 감독의 구상이 반영된 결과다.

한국도로공사 유니폼을 입고 2019~20시즌부터 2024~25시즌까지 6시즌 연속 세 자릿수 득점을 올리며 꾸준함을 증명했다.

특히 2021~22시즌에는 225득점으로 공격력을 뽐낸 바 있다.

세줄 요약 SOOP 배구단, 전새얀·송은채 영입 발표

외국인·아시아쿼터 보강으로 전력 윤곽

해체 위기 넘기고 차기 시즌 준비 본격화

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해체 위기에 놓인 페퍼저축은행을 인수한 SOOP 배구단이 적극적인 움직임으로 전력 다지기에 나섰다. 배구단 인수를 전후해 구단 운영에 어려움이 있었던 만큼 공백기를 극복하는 것이 다음 시즌 성적의 관건이 될 것으로 전망된다.SOOP 구단은 지난 8일 “베테랑 공격수 전새얀과 젊은 피 송은채를 영입해 선수단 운영의 폭을 넓혔다”고 발표했다.전새얀은 V리그에서 잔뼈가 굵은 베테랑 공격수다. 2014년 드래프트를 통해 IBK기업은행 소속으로 V리그에 데뷔했고,함께 합류한 2006년생 송은채는 부평여중과 부개여고를 거쳐 한국도로공사에서 프로 무대를 밟은 신예 선수다. 김 감독은 “창단 첫 시즌에는 경험과 패기가 조화를 이루는 선수단 구성이 무엇보다 중요하다”며 “두 선수 모두 서로 다른 장점을 지니고 있어 팀 전력에 다양한 선택지를 제공해 줄 것”이라고 기대감을 숨기지 않았다.SOOP은 전신인 페퍼저축은행이 구단 운영을 포기하면서 외국인 선수 트라이아웃에 불참하는 등 힘겨운 시간을 보냈다. 박정아 등 주축 선수들이 빠져나가며 전력 구성에 난항을 겪었다.자칫하면 6개 구단 체제로 돌아갈 위기에 놓인 상황에서 SOOP이 구세주로 나섰다. SOOP은 구단 인수 후 김 감독을 선임하며 발 빠르게 움직였고 7개 구단의 틀을 지켜냈다.이후 외국인 선수로 오드리아나 피츠모리스, 아시아쿼터 선수로 이즈 쉬에를 영입하며 구단에 필요한 외형을 갖춰 나갔다. 전력분석과 트레이닝 등 지원 스태프 구성도 마치면서 무사히 차기 시즌을 준비할 수 있게 됐다.류재민 기자