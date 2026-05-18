‘꽃사슴’ 황연주, 구단 만류에도 코트 떠났다…“아름답게 은퇴하고 싶어서”

통산 5868점 올리고 마흔에 작별

이미지 확대 미소 짓는 황연주. KOVO 제공

세줄 요약 황연주, 구단 만류에도 현역 은퇴 선언

V리그 원년 멤버, 22년 코트 생활 마감

통산 510경기 5868득점, 6회 우승 기록

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여자배구의 ‘꽃사슴’ 황연주(40·한국도로공사)가 22년 뛰었던 코트와 결별하고 선수 생활을 마감한다.도로공사는 18일 “황연주 선수가 고심 끝에 정든 코트를 떠나 현역 은퇴를 공식 선언했다”고 밝혔다.황연주는 2005년 출범한 V리그 원년 멤버로 프로 무대에 데뷔한 이후 22년 동안 코트를 지켜온 한국 여자배구의 보석 같은 존재다. 흥국생명을 시작으로 현대건설, 도로공사를 거쳤다. 출범 초기부터 남녀부 통틀어 최초 서브 득점 300개, 최초 통산 5000점 달성 등 빛나는 대기록을 작성하며 6번의 우승을 달성했다. 통산 510경기에 나섰고 5868득점을 올렸다.2025~26시즌에는 제한된 기회 속에서도 20경기에서 21점을 올리며 활약했다. 도로공사는 현역 연장을 제안했으나 황연주는 “선수로서 어느 정도 위치에 있을 때 아름답게 은퇴하고 싶다”며 코트를 떠나게 됐다.황연주는 “그동안 코트 위에서 선수 황연주로 뛸 수 있도록 아낌없는 응원과 과분한 사랑을 보내주신 팬 여러분과 구단, 그리고 함께 땀 흘린 동료들에게 진심으로 감사드린다”는 인사를 전했다. 향후 방송, 지도자 등의 길을 생각한다는 황연주는 “제2의 인생도 많이 응원해주셨으면 좋겠다”고 당부했다.도로공사 측은 “그동안 팀과 여자배구 발전을 위해 헌신해 준 황연주 선수에게 깊은 감사를 표하며, 코트를 떠나 새로운 출발을 앞둔 황연주 선수의 앞날을 진심으로 응원하겠다”고 전했다.류재민 기자