대한항공 떠난 러셀 “OK저축은행 우승에 힘쓸 것”

이미지 확대 러셀이 10일(한국시간) 체코 프라하에서 열린 2026 한국배구연맹(KOVO) 남자 외국인 선수 드래프트에서 시범 경기하고 있다. 한국배구연맹 제공

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지난 시즌에 이어 이번 시즌에도 V리그에서 뛰게 된 프로배구 카일 러셀(등록명 러셀)이 바뀐 팀의 승리를 위해 힘쓰겠다고 밝혔다.러셀은 12일 OK저축은행과 진행한 인터뷰에서 “가장 큰 목표는 OK저축은행이 최대한 많은 승리를 거두고 우승에 도전할 수 있도록 돕는 것”이라 강조했다. 그러면서 “건강하게 시즌을 치르고, 선수들에게 좋은 리더가 되며, 매 경기 높은 수준의 플레이를 꾸준히 보여주겠다”고 새 시즌에 대한 각오를 다졌다.러셀은 지난 10일(한국시간) 체코 프라하에서 열린 2026 한국배구연맹(KOVO) 남자 외국인 선수 드래프트에 개인 사정으로 참석하지 못했지만, 전체 1순위 지명권을 얻은 OK저축은행의 지명을 받았다. 러셀은 1순위 지명과 관련 “팀이 그만큼 나를 믿고 기대해 준다는 뜻이기 때문에 영광스럽다”면서 “그 믿음에 보답하기 위해 더 열심히 노력하고, 팀의 성공을 위해 내가 할 수 있는 모든 것을 다하고 싶다”고 다짐했다.앞서 지난 2020~21시즌 한국전력에 입단하며 처음 V리그와 인연을 맺은 그는 2021~22시즌 삼성화재를 거쳐 2024~25시즌, 2025~26시즌을 대한항공에서 뛰었다. 2025~26시즌 내내 활약했지만 대한항공이 챔피언결정전 직전 그를 내치고 마쏘(쿠바)를 영입하면서 갑작스럽게 팀을 떠나야 했다.팀의 주역으로 뛰다가 자신 없이 치러진 챔프전을 멀리서 지켜봐야만 했지만, 러셀은 트라이아웃에 나와 당당히 1순위 지명을 받아 복귀했다. 반면 러셀을 버린 대한항공은 마쏘와 재계약도 하지 않은 채 이번에 트라이아웃 3순위로 젠더 케트진스키(캐나다)를 데려갔다.러셀은 한국 무대에서만 벌써 4번째 팀에 몸담게 된 데 대해서는 “한국에서 4번째 팀 유니폼을 입게 돼 나조차도 신기하다”고 밝혔다. 그러면서 “각 팀과 도시마다 서로 다른 경험과 추억이 있었고, 그 모든 시간에 감사하다. 이제 OK와 함께 새로운 챕터를 시작하게 돼 기대된다”고 소감을 전했다.새 소속팀 팬들의 열정적인 응원도 기대했다. 그는 “지난 시즌 부산 팬들의 응원은 정말 대단했다. 열정적이고 목소리도 커서 경기 분위기를 즐겁게 만들어 주더라”며 “이제 나도 그 응원의 일부가 될 수 있어 기대된다”고 덧붙였다.김기중 기자