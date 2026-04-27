배구연맹, ‘음주운전’ 안혜진에 엄중경고·500만원 제재금…“FA 미계약 고려”

세줄 요약 배구연맹, 안혜진 음주운전 징계 결정

엄중경고와 제재금 500만원 부과

FA 미계약·대표 제외 등도 고려

이미지 확대 음주운전으로 물의를 빚은 프로배구 세터 안혜진이 27일 서울 마포구 한국배구연맹(KOVO)에서 열린 상벌위원회에 출석해 소명한 뒤 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

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국가대표 출신 배구선수 안혜진(GS칼텍스)이 음주 운전으로 물의를 빚은 데 대해 엄중경고와 제재금 500만원의 징계를 받았다.한국배구연맹은 27일 서울 마포구 연맹 사무국에서 상벌위원회를 열어 “안혜진에게 엄중 경고 및 제재금 500만원을 부과한다”고 결정했다.상벌위원회는 “음주운전은 중대한 반사회적 행위”라면서도 “알코올농도 수치가 비교적 낮은 0.032%인 점, 사고 후 구단과 연맹에 바로 자진해서 신고한 점, 잘못을 깊게 뉘우치며 반성하고 있는 점, 자유계약선수(FA) 미계약으로 인해 사실상 1년간 자격정지를 받게 된 점, 국가대표에서 제외된 점 등을 두루 고려했다”고 설명했다.안혜진은 지난 16일 혈중알코올농도 0.032% 면허정지 수준의 음주 운전으로 경찰에 적발돼 조사받았다. 법률대리인인 법무법인 법정의 한정무 변호사에 따르면, 안혜진은 지인과 자정부터 새벽 늦게까지 술을 마셨고 이후 차에서 잠시 눈을 붙인 뒤 운전대를 잡았다. 주행 중 크루즈 모드를 작동시켰지만 고속도로 요금소 차선이 합류하는 곳에서 차량이 차선을 인식하지 못해 연석과 충돌했다.이날 상벌위에 참석한 안혜진은 소명 절차를 마친 뒤 “팬들과 관계자 여러분들께도 진심으로 죄송하다”며 “다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하겠다”고 고개를 숙였다.국가대표 세터 출신인 안혜진은 2025~26시즌 GS칼텍스 주전으로 활약하며 팀 우승에 힘을 보탰다. 시즌 종료 후 FA 자격을 얻었지만 이번 사건으로 원 소속팀은 물론 다른 팀과 계약하지 못하면서 2026~27시즌을 출전할 수 없게 됐다. 국가대표 소집 명단에서도 제외됐다.김기중 기자