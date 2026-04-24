내년에도 실바 칼텍스! GS칼텍스 결국 재계약 성공했다

V리그서 맹활약하며 팀 우승 이끌어

3년 연속 1000득점…역대 최고 평가

“지난 시즌 흐름 이어가겠다” 다짐도

이미지 확대 GS칼텍스 제공

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여자배구 GS칼텍스가 2025~26 V리그 우승의 주역 지젤 실바와 재계약에 성공했다고 24일 밝혔다.GS칼텍스는 이날 “실바와 2026~27시즌에도 동행을 이어간다”고 발표했다. 이로써 실바는 GS칼텍스와 4시즌을 함께하게 됐다.실바는 2023년 외국인 선수 트라이아웃을 통해 전체 6순위로 GS칼텍스 유니폼을 입었다. 데뷔 시즌인 2023~24시즌 36경기 131세트에 출전해 득점 1위(1005득점), 공격 종합 1위(46.80%), 서브 1위(0.359)를 기록하며 V리그 최고의 선수로 강한 인상을 남겼다.2024~25시즌에도 맹활약을 이어갔다. 발목 부상에도 불구하고 특유의 리더십과 승부욕을 발휘하며 32경기 124세트에 출전해 득점 1위(1008득점), 공격 종합 3위(45.77%), 서브 1위(0.484)를 기록했다.2025~2026시즌은 화룡점정이었다. 실바는 36경기 139세트에 출전해 득점 1위(1083득점), 공격 종합 1위(47.33%), 서브 2위(0.309)를 기록하며 V리그 역대 최초로 3시즌 연속 1000득점 돌파라는 대기록을 세웠다. 또한 라운드 최우수선수(MVP) 3회, 정규리그 MVP, 챔피언결정전 MVP까지 석권했다.GS칼텍스는 실바를 앞세워 준플레이오프, 플레이오프, 챔피언결정전까지 6경기를 내리 이기며 무패 우승 신화를 썼다. 실바는 시즌 종료 후 한국에서 선수 생활을 이어가고 싶다는 의지를 내비치되 어느 팀이 될지는 말을 아꼈는데 결국 GS칼텍스의 손을 잡았다.실바는 “GS칼텍스와 다시 함께할 수 있어 영광”이라며 “훌륭한 동료들과 다시 한 팀으로 뛰게 되어 기쁘고, 서로를 믿고 하나로 뭉쳐 지난 시즌의 좋은 흐름을 이어가겠다”고 다짐했다. 이어 “항상 큰 응원을 보내주시는 팬분들께 진심으로 감사드리며, 다음 시즌에도 우승을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.류재민 기자