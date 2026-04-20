다시오고, 옮겨오고, 새로오고…亞쿼터 女배구 지각변동 부른다

이미지 확대 메가, 자스티스, 오사나이. 한국배구연맹·흥국생명·IBK기업은행 제공

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프로배구 여자부 아시아쿼터 선수 영입과 이적 소식에 코트가 들썩이고 있다. 출중한 능력의 선수들의 활약 예고에 새 시즌 배구판의 지각변동이 예상된다.무릎 부상 때문에 V리그를 떠났던 인도네시아 출신 아시아쿼터 ‘특급 공격수’ 메가가 국내 복귀를 최근 선언했다. 메가는 정관장 소속으로 뛴 첫해인 2023~24시즌 득점 부문 7위이자 팀 내 득점 1위(736점)와 공격 성공률 4위(43.95%) 기록했다. 2024~25시즌에는 득점 부문 3위(802점), 공격 종합 1위(성공률 48.06%)로 활약하며 정관장을 챔피언결정전으로 이끌었다.19일 메가의 에이전트에 따르면 메가는 이달 초 인도네시아를 방문한 국내 에이전트와 염혜선 등에게 ‘한국 무대 유턴을 긍정적으로 검토하고 있다’는 입장을 밝히고, 가족과 상의 후 거취를 최종 결정할 방침이다. 메가는 두 시즌 동안 정관장에서 호흡을 맞췄던 세터 염혜선과 함께 뛰는 걸 원했던 것으로 알려졌다. 그러나 염혜선이 자유계약선수(FA)로 풀린 만큼, ‘패키지’ 형태가 아닌 ‘개별 계약’ 가능성을 열어둔 상황이다.이번 시즌 4위로 포스트시즌에 올라가지 못한 흥국생명은 현대건설의 아시아쿼터 자스티스를 최근 영입했다.자스티스는 2025~26시즌 검증된 기량을 보여준 일본 출신 아웃사이드 히터다. 지난 시즌 현대건설 소속으로 뛰며 서브 1위, 수비 2위, 리시브 2위, 득점 8위를 기록하며 공격과 수비를 아우르는 경기력을 보여줘 시즌 ‘베스트7’ 아웃사이드 히터 부문을 수상했다. 새 시즌 FA ‘최대어’로 꼽히는 정관장의 미들블로커 정호영을 영입하며 중앙 강화에 나선 흥국생명은 자스티스 영입으로 측면도 탄탄하게 보강할 계획이다.자스티스는 요시하라 토모코 흥국생명 감독이 이끌던 오사카 마블러스에서 4년간 뛰었다. 이번 영입에 공을 들인 것으로 알려진 요시하라 감독은 “자스티스 영입으로 다양한 라인업과 공격 조합을 운영할 수 있을 것”이라고 기대감을 나타냈다.지난 시즌 아쉽게 봄 배구 티켓을 놓친 IBK기업은행도 새 시즌 전력 강화를 위해 일본 국가대표 출신 아웃사이드 히터 오사나이 미와코를 데려왔다. 오사나이는 일본 SV리그 공격 득점 부문 전체 8위(일본 국내 선수 중 1위)를 기록하는 등 전·후위를 가리지 않는 득점 능력이 강점인 선수다. 그는 리시브에서도 성공률 약 40%의 안정적인 수비력까지 겸비한 ‘공수형 자원’으로 평가받는다.구단은 이번 영입으로 공격 옵션 다변화와 리시브 안정이라는 두 가지 효과를 기대하고 있다. 구단 측은 “기존 선수들과의 조화를 통해 팀 전력을 획기적으로 끌어올릴 핵심 자원이 될 것”이라고 밝혔다.김기중 기자