오심 논란 딛고 압승… 현대캐피탈 ‘반격의 서막’

남자배구 챔프전 3차전 3-0 승

이미지 확대 현대캐피탈 선수들이 6일 충남 천안시 유관순체육관에서 열린 2025~26 프로배구 V리그 남자부 챔피언결정전 3차전에서 대한항공을 3-0으로 꺾고 시리즈 첫 승을 거둔 뒤 함께 모여 기뻐하고 있다.

천안 뉴시스

2026-04-07 B6면

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“죽을힘을 다해 싸우겠다.”(필립 블랑 감독)억울한 일을 겪고 벼랑 끝에 내몰린 사령탑의 각오는 비장했고 선수들의 투쟁심은 불타올랐다. 분노로 똘똘 뭉친 현대캐피탈이 실력으로 논란 없이 깔끔하게 복수에 성공했다.현대캐피탈은 6일 충남 천안시 유관순체육관에서 열린 2025~26 프로배구 V리그 남자부 챔피언결정전(5전3승제) 3차전에서 대한항공을 3-0(25-16 25-23 26-24)으로 꺾고 승부를 4차전으로 끌고 갔다. 풀세트 접전을 펼친 1, 2차전과 다소 다른 양상으로 전개된 경기였다.이날 경기에 앞서 한국배구연맹(KOVO)은 지난 4일 2차전 5세트 현대캐피탈이 14-13으로 앞선 상황에서 나온 레오의 서브가 아웃됐다고 판정한 것이 정심이라고 발표했다. 인·아웃 여부를 두고 의견이 분분한 상황에서 나온 공식 발표지만 블랑 감독은 “V리그의 판독 체제는 수명을 다했다”며 재차 강하게 비판했다.감독부터 선수까지 독기를 한가득 품고 나선 현대캐피탈은 1세트를 수월하게 이겼다. 레오는 서브 득점 1개를 포함해 공격성공률 77.78%로 8점을 올리며 대한항공 코트를 폭격했고 허수봉, 김진영, 신호진, 황승빈은 100%의 공격성공률을 기록했다.2세트는 접전이 이어지며 24-23까지 쫓겼지만 현대캐피탈은 신호진의 퀵오픈으로 세트를 끝내며 유리한 고지를 선점했다. 절박한 대한항공이 거세게 맞서 3세트 듀스 승부가 펼쳐졌지만 마지막에 웃은 건 현대캐피탈이었다. 현대캐피탈은 24-24에서 레오의 백어택이 성공하며 25-24로 앞섰고 허수봉이 퀵오픈으로 경기를 끝내며 무실 세트 승리를 거뒀다.레오가 공격성공률 63.64%로 23점, 허수봉이 58.33%로 17점을 올렸다. 팀 공격성공률은 65.38%였다. 승리가 확정되자 경기장을 가득 채운 현대캐피탈 팬들도 울분을 토해내듯 뜨거운 함성을 쏟아냈다.선수들에게 “분노를 기폭제 삼자”고 당부했던 블랑 감독은 “2차전을 이겼다고 생각하기 때문에 2연승을 거뒀다는 마음으로 남은 경기에 집중하겠다”고 말했다.2차전 마지막 서브의 당사자인 레오는 “당연히 인이었고 도둑맞았다”고 불평하며 “판정에 대한 아쉬움은 접고 동기부여의 일부로 생각하겠다”고 말했다. 허수봉은 “이번 시즌 유독 기준이 왔다 갔다 했는데 2차전 서브 때문에 멘털이 흔들렸다”면서 “우리가 리버스 스윕 전문 팀이라 챔프전에서도 리버스를 보여주겠다”고 다짐했다. 4차전은 8일 같은 장소에서 열린다.천안 류재민 기자