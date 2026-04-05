‘실바의 힘’ 정규리그 3위 GS칼텍스, ‘무패’로 프로배구 여자부 챔피언 등극

이미지 확대 GS칼텍스 선수들이 5일 서울 장충체육관에서 열린 2025~26 V리그 여자부 챔피언결정전 3차전에서 한국도로공사를 꺾고 5년 만에 우승 트로피를 들어 올리며 기뻐하고 있다.

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GS칼텍스가 2025~26시즌 프로배구 V리그 여자부 챔피언 트로피를 들어 올렸다. 2007~08, 2013~14, 2020~21시즌 이후 통산 4번째 우승이다. 사상 처음 준플레이오프(준PO)로 진출한 뒤 우승까지 ‘무패’로 일궈낸 승리여서 더욱 빛났다. 정규리그 1위를 차지하고 일찌감치 챔프전에 올라온 한국도로공사는 갑작스러운 사령탑 교체 여파로 단 한 경기도 이기지 못한 채 무력하게 무릎을 꿇었다.GS칼텍스는 5일 서울 장충체육관에서 열린 여자부 챔피언결정전(5전 3승제) 한국도로공사와의 3차전에서 세트 점수 3-1(25-15 19-25 25-20 25-20)로 승리했다.GS칼텍스는 이날 실바와 권민지를 내세워 첫 세트부터 도로공사를 공략했다. 도로공사가 강소휘-타나차의 공격과 김세빈의 블로킹으로 맞섰지만 세트 후반 실바의 백어택이 폭발하면서 1세트를 가져왔다. 2세트 초반에는 GS칼텍스가 우세했지만, 실바의 연속 범실을 틈타 타나차와 이윤정의 득점으로 도로공사가 2세트를 따냈다. 도로공사는 3세트 초반 외국인 주포 모마와 타나차의 반격으로 앞서갔지만, 중반 이후 터진 실바의 공격을 막지 못했다. GS칼텍스의 실바와 국내 공격수는 4세트 중반 이후 공격을 몰아쳤고, 경기를 마무리했다.앞서 GS칼텍스는 적지인 경북 김천체육관에서 열린 챔프전 1·2차전을 잡으며 유리한 고지에 올랐다. 정규리그 종료 이후 경기가 이어지면서 체력 부담이 눈에 띄게 보일 정도였지만, 이날 경기에서 집중력을 발휘해 결국 전승으로 챔프전의 마침표를 찍었다.이번 우승은 GS칼텍스의 에이스 실바가 체력의 한계를 정신력으로 극복하는 과정이나 다름없었다. GS칼텍스는 정규리그를 3위로 마치고 프로배구 여자부 출범 이후 처음으로 열린 준플레이오프(준PO)에서 흥국생명을 따돌리고 플레이오프에 올랐다. 이어 열린 플레이오프(3전 2승제)에서 현대건설을 2승 ‘무패’로 제압했다. 기세를 몰아 챔피언결정전에서도 정규리그 1위를 차지한 도로공사마저 3전 전승으로 잠재우며 포스트시즌 6전 전승 ‘무패’ 우승이라는 기록을 세웠다.준PO 이후 이틀에 한 번꼴로 경기를 치르면서 정규리그 득점왕 실바에 공격권을 몰아주는 전략을 썼지만, 실바가 매 경기 30~40점대 득점을 뽑아내는 괴력을 선보이며 우승 트로피마저 거머쥐었다.정규리그 1위인 도로공사가 무력하게 무너지면서 챔프전 직전 무리하게 감독을 경질한 것 아니냐는 지적도 뒤따른다. 도로공사는 지난 2월 말 검찰이 김종민 감독의 코치 폭행 사건에 관해 약식기소하자 챔프전 직전인 지난달 26일 김 감독과의 재계약을 진행하지 않았다. 당시 김 감독이 “챔프전 이후 물러나겠다”고 했지만 이마저 받아들이지 않았다. 김영래 수석코치가 챔프전 감독대행을 맡았지만 별다른 전술도 선보이지 못했고 선수들 역시 무기력한 모습을 보였다. 급기야 정규리그 3위팀의 챔피언결정전 무패 우승의 제물이 됐다.김기중 기자