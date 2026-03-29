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현대캐피탈, 3시간 대혈투 끝 챔프전行

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김기중 기자
김기중 기자
수정 2026-03-29 23:46
입력 2026-03-29 23:46

우리카드 꺾고 2연속 진출
새달 2일 대한항공과 격돌

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현대캐피탈 허수봉이 29일 장충체육관에서 열린 프로배구 V리그 남자부 플레이오프(PO) 2차전 우리카드전에서 강스파이크를 날리고 있다.﻿ 한국배구연맹 제공
현대캐피탈 허수봉이 29일 장충체육관에서 열린 프로배구 V리그 남자부 플레이오프(PO) 2차전 우리카드전에서 강스파이크를 날리고 있다.﻿
한국배구연맹 제공


현대캐피탈이 3시간이 넘는 대혈투 끝에 우리카드를 꺾고 2년 연속 챔피언전 무대에 올랐다.

현대캐피탈은 29일 장충체육관에서 열린 프로배구 V리그 남자부 플레이오프(PO·3전2승제) 2차전에서 세트스코어 3-2(22-25 22-25 25-18 41-39 15-12)로 우리카드를 꺾었다.

지난 27일 천안 유관순체육관에서 짜릿한 역전승을 거두며 1승을 챙긴 현대캐피탈은 이날 승리로 지난 시즌에 이어 2년 연속 챔프전에 진출했다. 현대캐피털은 지난 2024~25 시즌 정규리그 1위로 챔피언결정전에 직행해 우승을 차지한 바 있다.

현대캐피탈은 우리카드에 먼저 두 세트를 내주며 끌려갔다. 우리카드는 1세트에서 아라우조와 김지한, 알리 등이 고른 득점을 내고 2세트에서는 이상현이 공격을 이끌면서 앞서갔다. 두 세트를 먼저 내준 현대캐피탈은 이어 레오, 허수봉, 바야르사이한이 착실히 점수를 쌓아가면서 3세트를 가져왔다.

4세트는 17번의 듀스가 이어지는 그야말로 ‘피 튀기는’ 접전이 펼쳐졌다. 경기 중반까지 우리카드가 17-10까지 점수를 벌리면서 손쉽게 경기를 마무리하는 듯 보였다. 그러나 현대캐피탈은 내리 4점을 얻어내며 추격의 발판을 쌓았고 결국 23-23 상황까지 쫓아갔다. 이어 듀스 상황이 이어졌고 현대캐피탈이 막판 집중력을 발휘하며 41-39로 세트스코어를 2-2로 만들었다.

양팀 선수들이 모두 지친 상황에서 펼쳐진 마지막 5세트에서도 시소 게임이 이어졌지만, 결국 허수봉과 레오가 맹공을 퍼부으면서 대역전극을 마무리했다. 현대캐피탈은 다음 달 2일 인천 계양체육관에서 정규리그 1위 대한항공과 5전 3승제 챔피언결정전을 치른다.

김기중 기자
2026-03-30 B6면
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